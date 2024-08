Paralimpiadi di Parigi, l’inaugurazione con la cerimonia di apertura: gli atleti azzurri sfilano sugli Champs-Élysées – Il video

La sfilata dei 4.400 atleti sugli Champs-Elysée e verso Place de la Concorde a Parigi dà ufficialmente il via ai Giochi Paralimpici 2024, che andranno avanti fino a domenica 8 settembre. Una cerimonia d’apertura «inclusiva» e «spettacolare»: l’ha definita il direttore artistico Thomas Jolly. Per l’Italia, rappresentata da 141 atleti (70 donne e 71 uomini), i portabandiera Ambra Sabatini (oro a Tokyo 2020 nei 100 metri di atletica leggera nella categoria T63) e Luca Mazzone (pluricampione tre volte oro del ciclismo tra Rio 2016 e Tokyo 2020 dopo i due argenti del nuoto a Sydney 2000) hanno aperto la sfilata. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha applaudito, in piedi, gli atleti azzurri. Accanto a Mattarella, il ministro dello Sport, Andrea Abodi, anche lui in piedi ad applaudire. L’annuncio della squadra italiana alla Concorde ha sollevato un entusiasmo generale nel pubblico.

Gli abiti degli artisti

Una sfida raccolta dagli organizzatori della cerimonia d’apertura è stata quella di creare abiti per artisti con disabilità che non facessero sfigurare lo sfarzo e l’entusiasmo che il 26 luglio hanno dato il via ai Giochi olimpici da poco conclusi. Per dare forma e colore agli abiti dell’evento – intitolato “Paradox”, coreografia dello svedese Alexander Ekman, musiche di Victor Le Masne – il direttore artistico Thomas Jolly ha reclutato lo stilista francese Louis-Gabriel Nouchi, che si è sbizzarrito creando circa 700 costumi. «L’intera sfilata è una decostruzione del blu-bianco-rosso con l’inserimento di argento e oro a ricordare le medaglie», ha spiegato lo stilista 30enne dall’atelier creato appositamente a Saint-Denis, a nord di Parigi.

I biglietti venduti

Ad oggi «sono stati venduti circa due milioni di biglietti», ha annunciato il capo del comitato organizzatore Tony Estanguet. Ne restano 500.000, che continueranno ad essere disponibili anche durante le gare e fino alla fine. Duecentomila posti sono stati riservati agli scolari. «Sarà incredibile, la città circonderà gli atleti, come per abbracciarli», ha aggiunto il direttore artistico. E se un mese fa lo spettacolo era stato rovinato dalla pioggia, questa volta il presidente della Repubblica Sergio Mattarella troverà ad accoglierlo un bel sole e temperature miti.

Occhi puntati sugli atleti italiani

Gli atleti italiani competeranno a partire da domani, giovedì 29 agosto, in 17 discipline (su 23): atletica, badminton, canoa, canottaggio, ciclismo, equitazione, judo, nuoto, scherma, sitting volley, sollevamento pesi, taekwondo, tennis in carrozzina, tennistavolo, tiro a segno, tiro con l’arco, triathlon. La delegazione italiana, la più numerosa di sempre, con ben 51 esordienti, proverà a battere il record di medaglie conquistate, consapevole che «Tokyo è stato il più grande risultato di tutti i tempi», come ha sottolineato il presidente del Cip, Luca Pancalli. L’asticella è fissata a 69 medaglie – 14 ori, 29 argenti e 26 bronzi – risultato ottenuto nella Paralimpiade disputata tre anni fa in Giappone, di cui ben 39 arrivarono dal nuoto, la disciplina che storicamente rappresenta un serbatoio di successi per l’Italia.

Foto copertina: Twitter

Leggi anche: