Il vaiolo delle scimmie (Mpox) e la Madonna di Lourdes, la vignetta di Charlie Hebdo che fa infuriare i cattolici

«Vaiolo delle scimmie: prima comparsa del virus in Europa». Questo il titolo dell’ennesima vignetta di Charlie Hebdo – rivista satirica francese – che da giorni è al centro delle polemiche, a corredo di una caricatura della Madonna di Lourdes ricoperta dalle pustole tipiche del vaiolo delle scimmie (Mpox). Non solo. A lato alcune frase ingiuriose a lei rivolte da alcune persone non ritratte. Subito è insorta la comunità dei cattolici francesi e in particolare due associazioni, Marie de Nazareth e La Petite Voie, che hanno deciso di sporgere denuncia al Tribunale di Parigi. Le accuse mosse al direttore Laurent “Riss” Sourisseau e alll’artista autore della vignetta Pierrick Juin sono di «provocazione e incitamento all’odio religioso».

Le polemiche

Il 15 agosto le autorità svedesi hanno annunciato il primo caso in Europa della variante Clade 1 del vaiolo delle scimmie. Ma quel giorno il mondo cattolico celebra anche l’Assunzione in cielo della Vergine Maria. Così il settimanale francese ha pensato bene di unire le due cose e il giorno dopo è uscito con la vignetta tanto criticata. Il vescovo di Bayonne, Marc Aillet, su X ha risposto alla caricatura e ha scritto: «La libertà di espressione non può giustificare una caricatura così abietta». La testata Tribune Chrétienne ha rilanciato le polemiche e ha creato una petizione per richiedere il ritiro della caricatura, firmata da quasi 25mila persone. Il vicedirettore di Charlie Hebdo Jean-Loup Adénor ha deciso però di rispondere a tono mettendo in luce l’ipocrisia dei detrattori: «Quanti maomettani vale la Vergine Maria? Abbiamo bisogno di una, due, dieci vignette del profeta musulmano per cancellare l’offesa subita da queste persone ipersensibili?».

La preghiera del Papa per le vittime di Mpox

Questa domenica, 25 agosto, Papa Francesco ha dedicato per la prima volta una preghiera per tutte le vittime del vaiolo delle scimmie (Mpox). Il pontefice ha ricordato che l’epidemia è ormai «un’emergenza sanitaria globale» e ha invitato tutti a «condividere i trattamenti disponibili». «Prego per tutti i contagiati, in particolare per il popolo della Repubblica Democratica del Congo, che ha tanto sofferto, ed esprimo la mia vicinanza alle Chiese locali dei Paesi più colpiti da questa malattia», ha detto durante l’Angelus.

Leggi anche: