Parigi 2024, la Senna non dà pace neppure alle Paralimpiadi: gare di Triathlon anticipate a domenica per evitare i batteri

La decisione degli organizzatori in vista del maltempo su Parigi previsto per lunedì, che potrebbe aumentare l’inquinamento nel fiume

Parigi 2024 è ricominciata, con le Paralimpiadi inaugurate ieri, e così le preoccupazioni sullo stato del fiume in cui gli atleti dovrebbero tuffarsi per disputare alcune delle gare più spettacolari: a causa del maltempo previsto a partire da lunedì 2 settembre, che potrebbe aumentare l’inquinamento nella Senna, gli organizzatori hanno deciso di anticipare tutti gli eventi di Triathlon delle Paralimpiadi alla giornata di domenica 1. Inizialmente, le gare avrebbero dovuto essere distribuite su due giorni, domenica e lunedì. Ma «l’alto livello di incertezza» sullo stato del fiume al centro di infinite dispute ai Giochi ha portato al cambio di programma, annunciato oggi dagli organizzatori. La decisione è stata presa nel corso di un incontro tra l’organo direttivo di ‘World Triathlon’, gli organizzatori di Parigi 2024 e le autorità francesi competenti coinvolte nel monitoraggio della qualità dell’acqua della Senna.

I controlli

«Tutti gli undici eventi per le medaglie si svolgeranno domenica 1 settembre, invece che nell’arco di due giorni, l’1 e il 2 settembre – è scritto in un comunicato diffuso dal comitato organizzatore -. Questa decisione è stata presa per fornire agli atleti e agli allenatori la massima certezza possibile». Gli organizzatori hanno aggiunto che si «continua a sorvegliare quotidianamente la qualità dell’acqua del fiume e la corrente» e che un primo allenamento si è svolto «con successo» questa mattina, mentre ne sono previsti altri nella giornata di domani e di dopodomani.

Le preoccupazioni

Nelle scorse settimane, diverse sessioni di allenamento sia per il triathlon che per il nuoto in acque libere dell’Olimpiade parigina erano state annullate a causa degli elevati livelli di inquinamento causati dalle forti piogge. Che sono stati al centro di discussioni e polemiche durante i Giochi Olimpici, nonostante la costosa operazione di purificazione delle acque del fiume. Nel mirino, in particolare, il batterio escherichia coli e gli enterococchi, quelli ai quali sono più esposti gli atleti che nuotano in acque contaminate. I biglietti acquistati per le gare del 2 settembre, ha rassicurato l’organizzazione delle Paralimpiadi, saranno integralmente rimborsati, e i possessori di biglietti per il 1 settembre potranno assistere a tutte le gare.

Leggi anche: