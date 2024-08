Ultimo assediato dai fan al funerale della nonna, intervengono i Carabinieri: «Lasciamolo in pace»

Nonna Gina era un personaggio ormai familiare per chi segue Ultimo sui social. Il cantautore romano, sempre assai legato alle proprie radici, ai luoghi in cui è cresciuto, l’aveva più volte resa protagonista di storie divertenti. Purtroppo, all’età di 96 anni, tre giorni fa, la signora Gina è morta, il funerale si è celebrato stamane a Poggio Mirteto, in provincia di Rieti, ma la cerimonia non si sarebbe svolta in totale tranquillità. Alcuni ammiratori del cantante infatti non avrebbero rispettato il momento della famiglia e dello stesso Niccolò Moriconi (così all’anagrafe), scattando foto sia a lui che alla bara. La notizia della morte della nonna è stata resa pubblica tramite social dal padre di Ultimo, Sergio Moriconi, che ha dedicato alla madre le seguenti parole: «Ci hai riuniti come tutti gli anni al tuo ultimo Ferragosto e ci hai mostrato cosa significa vendere cara la pelle. Ciao mamma e tranquilla da lassù, non mangerò tanto».

Fan contro fan. «Nic si è arrabbiato»

Secondo quanto raccontato dagli amministratori della fanpage I miserabili del parchetto, alcuni fan avrebbero chiamato e poi avrebbero assediato già la clinica Villa Margherita ai Parioli, dove nonna Gina era ricoverata. Poi si sarebbero presentati ai funerali chiedendo autografi e selfie. Non circolano in questo momento sui social immagini e foto di fan relative al funerale, ma la testimonianza rimane: «Mentre stava uscendo la bara della nonna dalla macchina ecco che una fan stupida inizia a fare le foto. Fate schifo, Nic si è arrabbiato. Non dico altro». A questo punto l’intento, perlomeno per gli ammiratori più rispettosi, è uno: «Lasciamo in pace Ultimo in questo periodo difficile per lui, stiamogli vicino senza essere essere troppo invasivi».

