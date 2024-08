Brasile, la Corte suprema ordina di sospendere X in tutto il paese

Il ministro Alexandre de Moraes, della STF (Corte Suprema Federale), ha ordinato il blocco totale del social network X dopo che la piattaforma non ha nominato un rappresentante legale in Brasile. La decisione arriva dopo che la Corte aveva utilizzato il proprio profilo per pubblicare un documento firmato dal ministro Alexandre de Moraes in cui chiedeva a Elon Musk, di presentare entro 24 ore il nome del nuovo rappresentante legale nel paese sudamericano, pena la messa offline del social network nel Paese. Ora l’Agenzia nazionale per le telecomunicazioni (Anatel) deve trasmettere la decisione della Corte Suprema agli operatori entro 24 ore. «Alexandre de Moraes è un dittatore malvagio che si traveste da giudice», aveva postato qualche ora prima il proprietario della piattaforma Elon Musk.

Alexandre de Moraes is an evil dictator cosplaying as a judge. https://t.co/ZIV8KbDCmk

— Elon Musk (@elonmusk) August 30, 2024

