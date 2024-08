Concita De Gregorio torna a casa: i ringraziamenti per gli ultimi giorni al Campus Salut Barcelona: «Che mese bello, è stato, infine»

I ringraziamenti della giornalista sui social: «Questo é dunque un congedo dagli amici che negli ultimi giorni sono rientrati e venuti, uno per uno, a domandare come va»

«É fatta, c’è infine il permesso di tornare a casa. Piano piano. Oggi persino una passeggiata fino al mare per il gelato italiano, buonissimo. (…) Le vele nere in mare dell’America’s cup (…) Questo é dunque un congedo dagli amici che negli ultimi giorni sono rientrati e venuti, uno per uno, a domandare come va». Con queste parole la giornalista Concita De Gregorio, che ha passato il suo terzo Ferragosto consecutivo ricoverata in ospedale, dopo aver scoperto nel 2022 un tumore maligno, annuncia il suo rientro a casa. La giornalista aveva già ringraziato il centro di cure di Barcellona, dove ha trascorso le giornate tra pianoforte e biblioteca con gli altri ricoverati.

Nel suo post di ringraziamenti Concita ringrazia tutto lo staff medico incontrato, la libreria Central «la famiglia di elezione, la famiglia scelta nella casa luminosa di sempre. Il riparo silenzioso». E infine: «alececio55 que sempre acaba donde debe, come Chavela. Andiamo – aggiunge De Gregorio – che bisognerà pur tornare a lavorare. Ciao Angelina compagna di stanza di là dalla tenda, sono felice che tu stia meglio, grazie @ro_lazz_ medico attento e uomo gentile, grazie tutti voi di @hospital_santpau, Giorgina Laura Stefania. Che mese bello, è stato, infine. #solocosebelle».

