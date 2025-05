Un 15enne va a trovare l’amica della madre e la uccide, la lite con l’82enne e la chiamata della madre al 112: il caso a Milano

La lite per futili motivi, la confessione alla madre quando è tornato a casa. Che cosa è successo nella casa dell'anziana alla periferia Sud di Milano

Una donna di 82 anni è stata trovata morta oggi pomeriggio nella sua abitazione a Milano. Emma Teresa Meneghetti abitava in un appartamento in via Verro, nella periferia Sud della città. Ad aggredirla sarebbe stato un 15enne, figlio di una donna amica dell’anziana che per anni aveva vissuto accanto a lei. Nel corso degli anni la donna avrebbe materialmente assistito l’anziana come badante.

Il figlio dell’amica ex vicino di casa

Sarebbe stata proprio la madre del ragazzo a chiamare il 112. La donna di 44 anni, originaria del Sud America, poco prima delle 16 ha chiesto l’intervento dei soccorsi. Per anni lei e suo figlio erano stati vicini di casa dell’anziana. Da qualche tempo si erano trasferiti in uno stabile poco distante. Il ragazzo ha raccontato alla madre di aver ucciso una donna. Così la 44enne ha deciso di chiamare subito il 112. Il ragazzo, secondo il Corriere della Sera, avrebbe pregressi problemi psichiatrici.

L’aggressione dopo la lite

L’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite, dopo che il 15enne aveva deciso di andare a trovare l’ex vicina di casa. Stando a una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe prima tentato di strangolare l’anziana. Poi l’avrebbe colpita con una lampada. All’arrivo degli operatori sanitari, per l’82enne non c’era più nulla da fare. Sul posto è al lavoro la Polizia di Stato con la Scientifica, per i rilievi del caso.