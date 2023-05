Concita De Gregorio torna in video senza parrucca, il sorriso a In Onda: «È un sollievo» – Il video

Ha deciso di mostrarsi con i suoi capelli Concita De Gregorio in occasione della puntata di In Onda di ieri 20 maggio su La7. La giornalista ha sorpreso tutti, David Parenzo compreso che in apertura di trasmissione l’ha salutata dicendo: «Saluto Concita, con questo inedito e splendido look». Sorridente in collegamento da Torino, la co-conduttrice ha risposto con un tono liberatorio: «È un sollievo». Era stata lei stessa a rivelare la sua malattia lo scorso marzo, in un’intervista a Belve su Rai2. In quell’occasione De Gregorio spiegò di essere stata a lungo costretta a indossare una parrucca, con qualcuno che invece aveva commentato la sua scelta di un look simile a quello di Giorgia Meloni: «Sono stata sul punto di chiamare il direttore – aveva raccontato De Gregorio – perché io preferirei avere i miei capelli, ma adesso porto una parrucca. Ho avuto un anno impegnativo, ho avuto un cancro e mi sono operata ad agosto. Ora faccio terapia tutti i giorni. Ne parlo al passato perché ho tolto tutto, ma non si può mai parlare completamente al passato. Diciamo però che siamo sulla buona strada».

