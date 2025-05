La storia dei due 60enni che guidavano senza patente da 40 anni: che cosa hanno risposto quando sono stati scoperti

I due sono stati fermati, in giorni diversi, durante alcuni controlli ordinari dei posti di blocco in provincia di Lecco. Uno ha anche provato invano a scappare

«Ci ho provato a prenderla, ma mi hanno sempre bocciato all’esame». È questa la giustificazione data da uno dei due sessantenni finiti nei guai per aver guidato una vita intera, ben 40 anni, senza aver mai preso la patente. Succede a Cremeno, in provincia di Lecco. Uno dei due è stato fermato per la terza volta alla guida di un furgone senza patente, mentre l’altro ha tentato (invano) la fuga quando ha visto la polizia. I due sono stati fermati durante controlli ordinari dei posti di blocco. Il primo, fermato venerdì scorso, ha confessato di non aver mai preso la patente in vita sua e si è preso – per la terza volta – una multa di 5mila euro. Il secondo, invece, è stato bloccato sabato scorso dopo aver provato a fuggire. Fermato poco dopo, ha provato a difendersi dicendo che da giovane «aveva ottenuto il foglio rosa». I vigili, a quel punto, gli hanno fatto notare che non era di certo sufficiente.

Il sindaco: «Fenomeno in aumento»

«Stupito? In parte, ma ormai sulle strade siamo abituati a vederne di tutti i colori. Questi due interventi lasciano increduli perché il mancato rispetto di una regola basilare come il possesso della patente di guida si protraeva da decenni», commenta il comandante Andrea Piazza al Corriere della Sera. «Tuttavia, il costante e capillare presidio del territorio dimostra che è possibile garantire la legalità. Chiaramente servono uomini e mezzi», conclude. A commentare l’assurda vicenda è anche il sindaco di Cremeno, Pier Luigi Invernizzi: «Gli episodi di persone che circolano senza essere in regola purtroppo sono sempre più frequenti e in costante crescita. Dal mio punto di vista ci vuole tolleranza zero in quanto la sicurezza dei cittadini rispettosi delle norme viene prima di tutto».