Napoli, un bambino di 9 anni sfreccia tra la folla su una mini moto: denunciati i genitori

Il bambino ha provato a scappare ma è stato fermato da due carabinieri fuori servizio che si trovavano in zona

Un bambino di nove anni è stato sorpreso a guidare una mini moto da cross nella zona pedonale di largo Berlinguer, in centro a Napoli. Il piccolo, a bordo di un mezzo a benzina con motore a scoppio, sfrecciava facendo slalom tra i turisti e i passanti. Una corsa pericolosa, oltre che illegale, che è stata notata immediatamente da due carabinieri della compagnia Napoli Centro, fuori servizio ma che si trovavano in zona.

L’inseguimento dei carabinieri

I militari hanno cercato di bloccare il bambino, che però ha reagito lanciando a terra la mini moto e tentando la fuga a piedi. Dopo pochi metri, è stato raggiunto e accompagnato in caserma, dove sono stati convocati i genitori. Il mezzo sequestrato è una mini moto da 100 cc, una cilindrata paragonabile a quella di uno scooter capace di raggiungere gli 80 chilometri orari. Il veicolo era privo di targa e non immatricolato, come previsto per i mezzi destinati esclusivamente all’uso in pista, e dunque del tutto inadatto per la circolazione in strada, tanto più in un’area pedonale.

Le indagini

I genitori del bambino sono stati denunciati per abbandono di minore. Secondo quanto emerso, il piccolo era stato lasciato senza adeguata sorveglianza e ha rischiato di mettere a rischio la propria incolumità e quella dei passanti. Le autorità stanno valutando ulteriori accertamenti anche sul contesto familiare e sulla provenienza del mezzo.