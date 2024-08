L’anima gemella? La trovi al supermercato: il trend social che trasforma i discount in Tinder

Il nuovo “gioco”, con delle regole e un orario preciso per trovare la dolce metà, sta spopolando sul web in Spagna

Supermarket is the new Tinder. O meglio, “Mercadona” – nota catena di supermercati della penisola iberica – potrebbe diventare la nuova “app” di incontri. Ci troviamo in Spagna, dove su TikTok sta spopolando il trend Ligar en Mercadona, filtrare nei supermercati dalla catena spagnola. Negli ultimi giorni sui social sono infatti comparsi tanti, tantissimi video che mostrano persone aggirarsi tra gli scaffali del market alla ricerca di possibili match. Tutto è partito dal filmato, pubblicato sui social, di un’attrice e comica spagnola Vivy Lin che sul suo profilo ha raccontato di aver scoperto il rituale di seduzione e conquista.

Le regole

Come ogni trend anche questo ha le sue regole. Innanzitutto, l’orario migliore per trovare la dolce metà – il cosiddetto hookup time – va dalle 19 alle 20. Per partecipare bisogna posizione un ananas capovolto all’interno del proprio carrello. Ciò consentirà agli altri di capire che si è disponibili a fare nuove conoscenze. Poi, se si incrocia tra gli scaffali un’altra persona che ha il frutto rovesciato e la si trova attraente, si può tentare il match semplicemente urtando il carrello della spesa dell’altro.

Il linguaggio segreto

Ma non solo. Esiste anche una sorta di linguaggio in codice. Se notiamo nel carrello della persona, che ha al suo interno l’ananas rovesciata, della cioccolata, è chiaro – stando alle regole – che la persona stia cercando una relazione romantica. Nel caso di barattoli di conserve, il partecipante preferisce una storia seria che duri nel tempo. E, infine, avere nel proprio carrello delle caramelle significa prediligere una relazione passionale e avventurosa.

Il precedente in Italia

Come ricorda il Messaggero, anche in Italia nel 2016 era stato fatto un esperimento simile: l’8 gennaio del 2016 decine di persone si diedero appuntamento – tramite Facebook – all’Esselunga di via Papiniano a Milano in quello che fu definito «il raduno dei single». L’evento riscosse successo, ma non ci fu un seguito.

