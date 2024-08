Angelina Jolie e il saluto sul red carpet a Venezia per il ragazzo disabile. Parla il fan: «Era felice di vedermi» – Il video

Angelina Jolie ha ricevuto tutti i complimenti della Mostra del Cinema di Venezia. L’attrice, al suo secondo red carpet al Lido per la proiezione del biopic Maria, opera dedicata alla Callas, si è fermata a salutare un suo fan italiano. Si tratta di Pasquale Esposito, affetto da osteogenesi imperfetta, una malattia genetica rara conosciuta anche come “malattia delle ossa fragili”. L’incontro non è sfuggito a fotografi e videomaker. Esposito, raggiunto dal Corriere della Sera, ha raccontato: «Era felice di vedermi, mi ha detto che per lei “è un piacere”. Ci eravamo già visti a Roma». E infine scherza: «Quanti anni ho? L’età di Peter Pan: non ho età».

Leggi anche: