Norvegia, la Principessa Martha Luise sposa lo «sciamano» Duke Verrett: la cerimonia che durerà tre giorni e i diritti venduti a Netflix

Il grande giorno per Martha Luise di Norvegia è arrivato: la Principessa, figlia del Re Harald V, sposerà oggi – 31 agosto – lo statunitense Durek Verett. La cerimonia avrà luogo nell’incantevole scenario di un fiordo, nella frazione di Geiranger, vicino ad Alesund, sulla costa occidentale della Norvegia. E non sarà la classica festa di stampo reale, ma un evento privato, a cui la stampa locale non è stata invitata. Questo anche perché i diritti delle immagini sono state vendute in esclusiva a due media esteri: la rivista britannica Hello!, per quanto riguarda le foto, e Netflix, per quanto riguarda le clip.

La cerimonia

Non tutti i presenti alle nozze compariranno davanti agli obiettivi: il Re e il resto della famiglia si sono rifiutati di apparire, anche – come ricorda il Messaggero – per sottolineare la loro contrarietà alla scelta della coppia. I reali sono già arrivati ad Alesund e hanno salutato le persone accorse per incontrarli. La festa per il matrimonio durerà tre giorni. Gli invitati sono 350, e tra loro figura anche la principessa ereditaria svedese Victoria e il marito, il principe Daniel. La Principessa Märtha Louise, citata dall’emittente pubblica norvegese Nrk, ha dichiarato: «È fantastico. Siamo così felici».

La Principessa

La principessa ha 52 anni e un altro matrimonio naufragato alle spalle. Ha alcune caratteristiche singolari: per esempio, sostiene di essere una chiaroveggente in grado di parlare con gli angeli, e ha dedicato a questa sua presunta dote sia libri che corsi a pagamento. Per evitare polemiche, la donna ha rinunciato alle sue funzioni reali nel novembre 2022. Non al titolo però, sebbene non sia utilizzato per le sue attività commerciali. Negli ultimi due anni, tuttavia, ha violato l’accordo in più di un’occasione.

Lo sciamano

Una violazione ci fu quando lei e il novello sposo decisero di commercializzare un «gin da matrimonio» che riportava il titolo di principessa sull’etichetta. Verrett è di tre anni più giovane di lei, è californiano ed è un sedicente «sciamano di sesta generazione». Il suo business ruota attorno a costosi medaglioni d’oro che sarebbero in grado di salvare la vita dei loro acquirenti. Tra i suoi seguaci, vanta celebrità di Hollywood del calibro di Gwyneth Paltrow e Antonio Banderas. A suo dire Martha Louise è già stata sua moglie in una vita passata.

