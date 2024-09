Big Mama cucina pasta patate e provola alla sagra del paese San Michele di Serino – Il video

Big Mama non ha solo doti canore, su TikTok la cantante di Sanremo ha diffuso un video in cui fa la volontaria nella sagra del suo paese, San Michele di Serino. Ai fornelli l’artista si diletta nel tipico piatto partenopeo per i suoi concittadini: pasta patate e provola. Il video parte da un’insegna su cui campeggia La rabbia non ti passa, il singolo che la cantante ha portato al Festival e poi la scritta per attirare i visitatori: «Pasta, patate e provola by Big Mama». Il piatto è nel cuore della cantante da sempre. Dopo aver superato il body shaming e un linfoma di Hodgkin raccontò in una recente intervista di aver conquistato la sua fidanzata Ludovica proprio «con pasta e patate. Cucinare è il mio messaggio d’amore».

Leggi anche: