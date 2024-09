Hamas pubblica un filmato dei sei ostaggi israeliani uccisi: «Sveleremo le loro ultime parole» – Il video

Le Brigate Al-Qassam, braccio armato di Hamas, hanno pubblicato un filmato dei sei ostaggi assassinati, i cui corpi sono stati recuperati dall’esercito israeliano a Rafah, nel sud di Gaza, lo scorso 30 agosto. Nel video, che non si capisce quando sia stato girato, si vedono i sei ostaggi presentarsi dicendo il proprio nome e cognome: Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gat e Almog Sarusi. In coda al filmato, Hamas afferma che si tratta di un promo per un video più lungo, che sarà pubblicato in giornata, in cui saranno mostrate le ultime parole pronunciate dai sei ostaggi prima dell’uccisione. Il ritrovamento dei sei cadaveri nella Striscia di Gaza ha riacceso le proteste in Israele contro il premier Benjamin Netanyahu, accusato di non aver fatto abbastanza per raggiungere un accordo sul rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco nell’enclave palestinese.

