Trovati diversi corpi a Gaza, Israele: «Potrebbero essere i resti di ostaggi». Le famiglie insorgono contro Netanyahu: «Li ha abbandonati»

Prevista per domenica 1 settembre una grande protesta contro il premier israeliano: «Il Paese tremerà, l’abbandono è finito», è il messaggio dei parenti dei rapiti

L’esercito israeliano ha reso noto di aver trovato «diversi corpi» sulla Striscia di Gaza, che «potrebbero essere i resti di alcuni ostaggi». «In questa fase, i militari stanno ancora operando nella zona e stanno portando avanti un processo di estrazione e identificazione dei resti che durerà diverse ore», hanno sottolineato le Israel Defense Forces. Dopo il ritrovamento dei cadaveri, i parenti degli ostaggi hanno annunciato per domenica 1 settembre una grande protesta nel Paese. «A partire da domani, il Paese tremerà. Chiediamo alla gente di prepararsi. Israele si fermerà. Netanyahu ha abbandonato gli ostaggi: ora è un fatto. Ma l’abbandono è finito», hanno affermato. La dura dichiarazione arriva a poche ore dalla pubblicazione di un brevissimo video, da parte del Forum delle famiglie degli ostaggi, dove i parenti alludono alla possibilità che alcune donne rapite e stuprate dai terroristi potrebbero essere rimaste incinte e addirittura aver partorito nei tunnel di Gaza. Il filmato di 20 secondi, che non si sa al momento se si tratti di un atto estremo di pressione nei confronti del primo ministro affinché abbandoni la sua posizione sul Corridoio Filadelfia o se i parenti abbiano elementi sulle presunte gravidanze o addirittura di nascite in cattività, mostra una galleria buia, grida strazianti femminili, un’immagine sfocata di una donna incinta, il pianto di un neonato, poi la scritta «sono passati più di 9 mesi».

Il capo dell’opposizione contro il premier israliano: «Lungo la sua strada schiaccia le famiglie e il popolo d’Israele»

Anche il capo dell’opposizione israeliana, Yair Lapid, punta il dito contro il premier israeliano: «I nostri figli e le nostre figlie muoiono in prigionia e Netanyahu è impegnato a fare giri di parole. Non gli interessano né l’asse Filadelfia né i vaccini antipolio, ma solo la coalizione e di tenersi stretti Smotrich e Ben Gvir». E poi ancora: «Lungo la sua strada schiaccia le famiglie e il popolo d’Israele. Continueremo a stare al fianco delle famiglie degli ostaggi, ad abbracciarle e proteggerle in questi tempi difficili», ha scritto Lapid sul suo account X.

