Per Biden Netanyahu non sta facendo abbastanza per gli ostaggi a Gaza. La replica: «Dichiarazione sconcertante e pericolosa» – Il video

Mai così lontani. Dopo la morte dell’ostaggio israelo-americano Hersh Goldberg-Polin nelle mani di Hamas a Gaza il premier israeliano Benjamin Netanyahu e quello statunitense Joe Biden si scontrano. Per il numero uno della Casa Bianca Bibi non sta facendo abbastanza per raggiungere un accordo con Hamas per un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi. Davanti a una domanda diretta dei giornalisti sull’impegno del leader israeliano nei negoziati ha risposto con un secco «no».

Q: Do you think Netanyahu is doing enough?



BIDEN: No pic.twitter.com/IGz44B6M3B

— Aaron Rupar (@atrupar) September 2, 2024

La risposta dell’ufficio di Netanyahu non è tardata ad arrivare. «È sconcertante che Biden stia facendo pressioni su Netanyahu, che ha accettato la proposta Usa già il 31 maggio e la proposta ponte il 16 agosto, e non sul leader di Hamas Sinwar che continua a rifiutare con veemenza qualsiasi intesa», afferma un alto funzionario riferito dai media israeliani. La dichiarazione di Biden «è particolarmente pericolosa tanto più che giunge solo pochi giorni dopo che Hamas ha giustiziato sei ostaggi israeliani, tra cui un cittadino americano».

La pezza: «Biden ha ribadito l’importanza di ritenere responsabili i leader di Hamas»

Davanti a questa stilettata la Casa Bianca è uscita con una nota in cui il Presidente Biden «ha espresso la sua devastazione e indignazione per l’omicidio» dell’ israelo-americano Hersh Goldberg-Polin e di altri cinque ostaggi di Hamas e ha «ribadito l’importanza di ritenere responsabili i leader di Hamas». Un punto, dopo l’incontro del presidente e della sua vice Kamala Harris nella Situation Room con i negoziatori americani per l’accordo sul cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi a Gaza.

Leggi anche: