Sinner batte Paul e vola ai quarti degli Us Open. Lo aspetta Medvedev: «Sarà una bella sfida»

Jannik Sinner ha battuto l’americano Tommy Paul (numero 14 nella classifica) per 7-6 7-6 6-1. Ora il tennista italiano approda ai quarti di finale degli Us Open, dove troverà il russo Daniil Medvedev. Dopo i primi due set con l’italiano meno preciso e mobile del solito, nel terzo Sinner ha conquistato subito il break ed è volato via. La vittoria è arrivata in due ore e 42 minuti. «La chiave della vittoria è stata mantenere la concentrazione dopo un inizio difficile», ha spiegato Sinner dopo la partita. «Con Medvedev sarà un match molto duro, sia dal punto di vista fisico sia mentale, sarà una bella sfida», ha aggiunto.

