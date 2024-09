La Roma, il 10 e la fascia di Totti: chi è Manuela Giugliano, prima italiana candidata al Pallone d’Oro

Dopo il ritiro di Francesco Totti, l’ottavo re di Roma, è stata la prima a vestire sul prato dello Stadio Olimpico la numero 10 giallorossa. E ora il suo nome, Manuela Giugliano, compare in lizza per il Pallone d’Oro femminile 2024. È la prima storica volta che una ragazza italiana viene eletta tra le trenta migliori calciatrici del mondo.

Talento fin da ragazza

Dal 2018, quando viene per la prima volta conferito il prestigioso riconoscimento, mai nessuna atleta azzurra aveva raggiunto un tale risultato a livello internazionale. Una soddisfazione che, per Manuela Giugliano, probabilmente è doppia: nella parallela lista dei migliori trenta calciatori, di italiano non ne compare nemmeno uno. A tenere alto il nome del calcio made in Italy c’è solo lei.

Centrocampista, nata a Castelfranco Veneto nel 1997, Giugliano dimostra il suo talento fin da giovanissima. Nel 2011 è già in Serie C con il Barcon. Due anni dopo, a soli sedici anni, esordisce nella massima serie con il Pordenone. Da lì inizia a girovagare: in Sardegna al Torres, poi in Lombardia con il Mozzanica. Appena maggiorenne riceve la chiamata dell’Atletico Madrid e vola in Spagna. L’avventura è sfortunata e si chiude dopo pochi mesi senza neanche una presenza in campo. Tornata in Italia in tre anni cambia altrettante squadre (Verona, Brescia e Milan).

La consacrazione

Nel 2019 Giugliano finalmente approda nella cabina di regia della Roma. Qui trova continuità e, ancora più importante, arricchisce non poco la sua bacheca trofei. In questi cinque anni si è guadagnata la “numero 10”, non una banalità dalle parti del Colosseo. E insieme alla maglia anche la fascia da capitano. E insieme al legame sempre più stretto con i colori giallorossi, Giugliano guida la Roma Femminile – fondata solamente nel 2018 – a importantissimi successi. La prima partecipazione alla Champions League e la Coppa Italia 2021 sono solo i primi segnali di un dominio che ormai dura da due anni in campo italiano. La squadra della capitale ha dominato la Serie A nel 2022-23 e ha bissato la vittoria del campionato nella passata stagione, alzando al cielo anche la Coppa Italia. Per due volte consecutive Manuela Giugliano è eletta migliore giocatrice del torneo. Prende parte a due mondiali con la nazionale, con cui ha registrato 81 presenze e 11 reti. E ora, il prossimo 28 ottobre al Theatre du Chatelet di Parigi, si contenderà il massimo premio individuale con mostri sacri del calibro di Aitana Bonmatì e Alexia Putellas.

