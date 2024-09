Paderno Dugnano, il racconto del 17enne: «La sera della festa ho deciso. I miei hanno sentito le urla e sono corsi, poi non so più dove li ho colpiti»

«Ogni tanto i miei genitori mi chiedevano se c’era qualcosa che non andava perché mi vedevano silenzioso, ma io dicevo che andava tutto bene». A parlare è Riccardo, il 17enne che la notte tra sabato 31 agosto e domenica 1° settembre ha ucciso il padre, la madre e il fratellino di 12 anni nella loro villetta di Paderno Dugnano, nel Milanese. Le dichiarazioni rilasciate alla giudice per le indagini preliminari, contenute negli atti dell’ordinanza di convalida della custodia cautelare in carcere, raccontano di un ragazzo preda dei suoi incubi, che stava covando dentro il piano omicida. Da qualche anno, Riccardo aveva iniziato a «sentirsi un estraneo» e di aver maturato «l’idea di vivere più a lungo delle persone normali, anche per conoscere il futuro dell’umanità».

La notte del triplice omicidio

Cos’è successo quella sera di fine agosto, dunque, alla fine delle vacanze? Il 17enne la racconta così: «È stata la sera della festa che ho pensato di farlo, non avevo ancora ideato questo piano, però avevo pensato di usare comunque il coltello perché era l’unica arma che avevo a disposizione in casa». Quella sera la famiglia aveva festeggiato il compleanno del papà. Poche ore dopo, nel cuore della notte, Riccardo afferrava un coltello per massacrare la sua prima vittima, il fratello di 12 anni. Così i genitori si sono svegliati e sono corsi verso la cameretta. E poi? «Loro sicuramente mi hanno parlato, chiedendomi cosa fosse successo e perché avessi l’arma in mano. Io però non ricordo se li ho colpiti anche in camera loro», ricorda il ragazzo. Di certo ha scatenato anche contro i due la sua violenza, fino ad ucciderli. Dopodiché, Riccardo dice anche di aver chiuso loro gli occhi, «forse per pietà».

«Volevo cancellare tutta la mia vita di prima»

Il movente della strage resta avvolto nel torbido dei pensieri che il ragazzo si portava dentro. E che poco alla volta emergono negli interrogatori. «Volevo proprio cancellare tutta la mia vita di prima», ha detto oggi. Eppure, «se ci avessi pensato di più non l’avrei mai fatto, perché è una cosa assurda», aggiunge poco dopo in un sussulto di rimorso. Considerazioni simili il 17enne le avrebbe condivise anche col nonno materno, che in questi giorni ha dato ascolto ai suoi sfoghi nonostante le atrocità commesse. Parlando con i pm, l’uomo ha raccontato di aver intercettato l’intenzione del giovane di «staccarsi dai genitori». Il nonno ha parlato con Riccardo al carcere minorile Beccaria. Quando ha chiesto al nipote perché se la fosse presa anche con il fratellino di 12 anni, il ragazzo ha risposto: «Non sarei riuscito ad abbandonarlo».

Il pensiero fisso alle guerre

Da dove arriva quel disagio di Riccardo? Difficile dirlo, ma certo perdurava da qualche tempo, anche se forse mai elaborato. «È da quest’estate che sto male, ma già negli anni scorsi mi sentivo distaccato dagli altri. Forse il debito in matematica può avere influito», racconta Riccardo. «Percepivo gli altri come meno intelligenti – continua il ragazzo – e spesso non mi trovavo bene in certi ragionamenti o ritenevo che si occupassero e preoccupassero di cose inutili». Dagli atti emerge inoltre che il ragazzo aveva pensato inizialmente di risolvere il suo malessere andandosene di casa, ipotizzando persino una partenza per l’Ucraina. Ma di aver poi cambiato idea. Nel colloquio con alcuni esperti, il 17enne ha raccontato di pensare spesso alle guerre e di commuoversi al solo pensiero, mentre «questo non lo vedevo in amici e familiari».

Leggi anche: