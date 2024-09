Questi poliziotti britannici non si sono inchinati davanti a dei musulmani, l’immagine è generata con l’AI

I poliziotti britannici si inchinano agli uomini musulmani. Questo è quello che si vede in un’immagine che circola online in seguito alle proteste anti immigrazione a loro volta scaturite dopo la strage di Southport, cittadina a Nord di Liverpool in cui un attentatore ha aperto il fuoco in una scuola di danza uccidendo tre bambine. A contribuire alla violenza delle proteste è stata la teoria falsa secondo cui l’attentatore sarebbe stato l’inesistente immigrato musulmano Ali Al Shakati. Nei giorni scorsi era circolato un confronto fuorviante usato per dimostrare un’inesistente tolleranza delle forze dell’ordine britanniche nei confronti dei criminali stranieri rispetto agli autoctoni. Similmente, si era diffusa anche la notizia falsa di un bambino di 11 anni arrestato per un tweet.

Per chi ha fretta:

Circola un’immagine di alcuni poliziotti britannici che si inchinano di fronti a degli uomini in abiti tipici della cultura islamica.

L’immagine viene diffusa in seguito alla strage di Southport, interessata da teorie false secondo cui chi ha aperto il fuoco in una scuola di danza uccidendo tre bambine sarebbe stato un immigrato musulmano.

L’immagine è generata con l’intelligenza artificiale.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione non si legge nulla, mentre il testo nell’immagine recita:

REGNO UNITO

Quando un immagine vale più di mille parole

I segni dell’AI

Ricercando online troviamo la stessa immagine in qualità migliore, nella quale sono evidenti numerosi errori tipici dell’intelligenza artificiale generativa. Nell’angolo in baso a sinistra si vede una scarpa spuntare da un ginocchio. Poco più in alto c’è un poliziotto senza testa, mentre diversi visi sullo sfondo appaiono deformati.

Conclusioni

Circola l’immagine di alcuni poliziotti britannici che si inchinano a degli uomini musulmani, ma è generata dall’intelligenza artificiale.

