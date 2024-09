Paralimpiadi di Parigi: oro per Giada Rossi al tennistavolo e Simone Barlaam nei 100 farfalla

Altre otto medaglie per gli azzurri e tanti ori. Medaglia d’oro per Giada Rossi nel singolare femminile di tennistavolo WS1-2 ai Giochi paralimpici di Parigi. L’azzurra ha battuto in finale 3-0 (11-9, 11-6, 11-8) la cinese Jing Liu, vincitrice degli ultimi quattro titoli paralimpici nel singolare e degli ultimi cinque a squadre. Per Rossi è la terza medaglia paralimpica, che si va ad aggiungere al bronzo nel singolare a Rio 2016 e a quello nel torneo a squadre a Tokyo 2020. Terza medaglia, secondo oro, per Simone Barlaam ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024. L’azzurro ha vinto i 100 farfalla S9, migliorando l’argento di Tokyo, e dominando in 57.99, nuovo record europeo. Il medagliere dei primi posti per l’Italia si arricchisce con ben 20 ori. Argento e bronzo per gli australiani Timothy Hodge (1:00.03) e Lewis Bishop (1:01.08). Podio sfiorato per Federico Morlacchi, quarto in 1:01.10.

