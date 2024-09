Caso Boccia, l’avvocato di Sangiuliano: «La denunciamo per tentata estorsione, ministro oggetto di pressioni illecite»

Dopo le dimissioni a dieci giorni dall’inizio del caso che lo ha visto protagonista, ora l’ex ministro Gennaro Sangiuliano passa al contrattacco. Pubblicando sui social i ringraziamenti per la nomina a consulente grandi eventi, provocando la secca smentita del MiC, Maria Rosaria Boccia ha alzato un polverone sull’ex direttore del Tg2. Dopo giorni di botta e risposta, tra tentativi di sminuire, documenti e audio, Sangiuliano ha fatto un passo indietro ammettendo una relazione con l’imprenditirice di Pompei ma intende tutelarsi in tribunale. «Ora farò, insieme ai legali che mi aiuteranno, l’avvocato di me stesso», ha dichiarato il giornalista, «mai avrei immaginato un cinismo così terribile e un disprezzo della persona tanto forte, ora conosco direttamene sulla mia pelle la pericolosità delle fake news». È l’avvocato Salvatore Sica, legale di Sangiuliano, a delineare la linea che intendono adottare nei prossimi giorni. «La denuncia è in via di elaborazione e intendiamo depositarla all’attenzione dei magistrati all’inizio della prossima settimana», ha spiegato, «mi incontrerò con l’ex ministro Sangiuliano e procederemo allegando all’esposto anche una serie di documenti che dimostrato l’assoluta correttezza della condotta del mio assistito». Nessun rilievo giuridico nelle azioni intraprese da Sangiuliano da ministro, solo una vicenda privata diventata pubblica, come ripete da giorni. «È innegabile che l’ex ministro, a mio modo di vedere, è stato oggetto di pressioni illecite da parte della dottoressa Boccia che, a mio mondo di vedere ma la decisione spetterà ai magistrati, prefigurano il reato di tentata estorsione», così Sica, «nell’atto che metteremo a disposizione dei pm forniremo una ricostruzione cronologica e dettagliata di questa vicenda che è e resta privatissima».

Foto di copertina: ANSA/FABIO FRUSTACI

Leggi anche: