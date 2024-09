Cosa c’è dietro la foto della “famiglia di Tim Walz” che supporta Trump

La maggior parte della famiglia di Tim Walz supporta Donald Trump? Questa è la teoria che viene diffusa online mostrando una fotografia di un gruppo di otto persone con indosso una maglietta su cui si legge la scritta: «Nebraska: Walz’s for Trump». L’obiettivo è screditare il candidato vicepresidente di Kamala Harris. Quelli mostrati mentre si schierano per Trump, però, non sono familiari stretti, ma discendenti del prozio di Walz.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

SE LI CONOSCI, NON LI VOTI: LA FAMIGLIA DI WALZ VOTERÀ PER TRUMP 🇺🇸🇮🇹

Questa bellissima famiglia in foto è la famiglia di Tim Walz, candidato Vice-Presidente del Partito Democratico con Kamala Harris.

Neanche la famiglia a questi li votano è fantastico.

Sopra alla foto appare il titolo di un articolo di Newsweek riguardante proprio la foto tratta dai social media: More Family Members of VP Pick Tim Walz Show Support for Donald Trump. A pubblicare per primo lo scorso 4 settembre sui social media la foto scattata a fine agosto a Omaha, Nebraska, è stato Charles W. Herbster, nel 2022 candidato a governare il Nebraska con il partito repubblicano e supporter di Trump. La foto è stata ripostata anche da Trump in persona, su Truth.

Sono cugini lontani di Walz

Quella mostrata non è la famiglia stretta di Walz, ma un gruppo di lontani cugini, come detto dal portavoce di Herbster, Rod Edwards, ad AP: «Le persone nella foto sono discendenti di Francis Walz, che era fratello del nonno di Tim Walz». La famiglia, ha confermato questa informazione ad AP. Significa, dunque, che le persone nella foto sono discendenti del prozio di Tim Walz, e quindi almeno cugini di secondo grado per il candidato vicepresidente.

Conclusioni

La foto di alcuni parenti di Tim Walz che supportano Donald Trump viene condivisa per far credere che il candidato democratico alla vicepresidenza non abbia elettori in casa sua. Tuttavia, quelli mostrati non sono familiari stretti di Tim Walz, bensì discendenti del suo prozio.

