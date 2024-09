L’Ucraina alza il tiro su Mosca. Pioggia di droni sulla Russia: in fiamme un palazzo, morta una donna di 46 anni

Un raid ucraino nella notte ha colpito nella regione di Mosca, uccidendo una donna di 46 anni. I primi rapporti trasmessi dalle autorità regionali parlavano anche di un bimbo di 9 anni morto, notizia poi smentita. Ci sarebbe invece un’altra persona ferita. Il raid è stato condotta dalle forze ucraine per mezzo di droni. 14 di questi sono stati intercettati, ha riferito il governatore della regione di Mosca Andrey Vorobyov. Ma altri, evidentemente, sono arrivati a bersaglio. Un condominio nel quartiere di Ramenskoye è andato in fiamme, in particolare, mentre è stato colpito anche un deposito di carburante nella vicina zona di Tusla. Gli aeroporti di Mosca hanno sospeso per alcune ore le operazioni di volo. L’Ucraina sostiene di non prendere mai di mira obiettivi civili, e non ha al momento reagito alla notizia della morta della 46enne russa. Nelle stesse ore l’Ucraina ha attaccato con droni pure nella regione di confine di Bryansk, e in quella di Lipetsk, mentre a loro volta le unità di difesa aerea di Kiev erano impegnate nelle prime ore di martedì a respingere u nuovo attacco russo con droni sulla capitale.

