Da Bankitalia all’Inps: il calendario dei concorsi pubblici aperti questo autunno

Questo anno i concorsi pubblici in Italia nel 2024 sono tantissimi. Il 79% riguarda le amministrazioni locali, ma prevalgono i bandi della Pubblica Amministrazione centrale, con la maggioranza dei posti in palio (in media 49 contro 17). L’obiettivo è quello di toccare le 350mila nuove assunzioni come vorrebbe il ministro della PA Paolo Zangrillo. Per partecipare, come tutti gli altri concorsi pubblici, deve essere sempre inviata per via telematica la domanda registrandosi al sito www.inpa.gov.it e compilando il format sul portale inPA accessibile tramite lo Spid. Il Corriere della Sera ne elenca alcuni.

Banca d’Italia

In scadenza, a settembre, c’è quello per la Banca d’Italia, dove cercano cinque assistenti con orientamento nelle discipline economiche da destinare alla filiale di Bolzano. Il titolo di studio richiesto per partecipare è la laurea triennale in Scienze dell’economia e della gestione aziendale o Scienze economiche. Le candidature vanno inviate attraverso il portale di Bankitalia.

Ministero della Giustizia e Inps

Il ministero della Giustizia cerca mille autisti a tempo indeterminato. Il bando è stato pubblicato il 7 agosto e scade il 25 settembre. Saranno inquadrati in area assistenti, già area funzionale seconda. La domanda va presentata tramite il portale inPA. In autunno escono anche i primi bandi dell’Inps per reclutare 1.144 assistenti ai servizi, 30 assistenti tecnici e 582 assistenti informatici. Il posto è in area B mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato. INPS non indice concorsi rivolti a diplomati da oltre 10 anni. Non ci sono vincoli di età.

Il ministero della Difesa

Scaduto da poco tempo il bando di concorso per il reclutamento di 1.000 Assistenti Tecnici. I reclutati saranno assunti a tempo indeterminato come Personale Civile del Ministero della Difesa. L’inquadratura è in Area Funzionale, fascia retributiva F2. Non è più aperta la selezione per 146 posti, a tempo indeterminato, da destinare al ruolo di Magistrato Tributario presso il ministero dell’Economia e delle Finanze.

Milano e Farnesina

Il Comune di Milano cerca 20 posti di funzionari e istruttori presso la Città Metropolitana di Milano. Mntre il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale offre 1200 posti, suddivisi tra 320 funzionari; 600 assistenti; 175 segretari di legazione e funzionari.

