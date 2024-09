Dore Lee Marchi, la ex concorrente di X Factor eliminata da Fedez: «Non sai cantare e hai tarpato le ali a chi aveva un futuro» – Il video

Dore Lee Marchi, ex concorrente di X Factor, torna sul caso Fedez dopo la stonatura del rapper al concerto a Torrenova. Imprecisione che l’ex compagno di Chiara Ferragni ha minimizzato, parlando di errore tecnico. Dore fu eliminata proprio da Fedez durante il talent show. «Tu non sai cantare e ti esponi comunque come se fossi Eminem o Pavarotti. Te lo spiego io Fedez cosa è una vita in salita. Eppure tu ti sei permesso di giudicare e di tarpare le ali a persone che avevano un futuro. E non parlo solo per me», dice su TikTok la cantante eliminata dal talent nel 2015. Lo sfogo ha avuto migliaia di condivisioni.

«Spesso finiamo nelle mani di gente incompetente per poi sparire»

«Ho pubblicato questo video su Tik Tok che ha avuto un milione e mezzo di visualizzazioni, più di 50.000 like e migliaia di condivisioni», ha poi spiegato la cantante successivamente su Instagram. «Il mio intento – sottolinea Dore – non era assolutamente quello di diventare virale anche perché su Tik Tok avevo solo 1500 follower pensavo che fosse uno sfogo per pochi, per chi mi conosce…In tantissimi hanno capito il mio sfogo anche persone che non conosco, e tanti mi hanno deriso hanno parlato male di me, ma questo non mi preoccupa perché è normale che non tutti possano pensarla come me. Volevo solo dare voce a tutti gli artisti che come me hanno dedicato la loro vita alla musica. Non era certo il mio intento fare la vittima, il mio intento era quello di spiegare la vita del musicista, e che quello del musicista è un lavoro vero, non è un hobby. E che troppo spesso finiamo nelle mani di gente incompetente per poi sparire».

(video Dora Lee Marchi IG)

