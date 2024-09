Milano, arrestato un 28enne per istigazione al terrorismo: Meloni, Conte, Biden e Papa Francesco tra i bersagli delle minacce social

El Mahdi Tbitbi, un 28enne di origine marocchina, è finito in carcere a Milano nella mattinata di oggi, mercoledì 11 settembre, per istigazione a delinquere con finalità di terrorismo. L’uomo ha diversi precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio ed è indagato anche per associazione con finalità di terrorismo internazionale. L’indagine, portata avanti dalla sezione Antiterrorismo internazionale della Digos, è scattata dopo una denuncia presentata da un utente Instagram in merito ad alcune minacce ricevute sui social. Tra i bersagli di Tbitbi ci sono anche la premier Giorgia Meloni e altri politici italiani come Matteo Salvini, Matteo Renzi e Giuseppe Conte. Ma anche Papa Francesco, il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il presidente americano Joe Biden e il suo predecessore Donald Trump.

Dall’«orgoglio italiano» alla radicalizzazione

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, il 28enne avrebbe mostrato un atteggiamento «di totale apertura nei confronti dell’Occidente» nel 2019. A partire dal 2022, però, ci sarebbe stato un mutamento improvviso e «senza alcuna apparente ragione». In passato, El Mahdi Tbitbi si sarebbe detto «orgoglioso» dell’Italia, Paese nel quale vive dal 2011. A un certo punto, avrebbe sviluppato «un’insofferenza e acredine nei confronti degli usi e costumi occidentali», arrivando anche a dichiararsi un «mujaheddin» ed esprimendo la volontà di andare a combattere. Tutti questi elementi sono emersi dall’analisi dei profili social del 28enne, che lo scorso autunno scriveva: «Preparate le vostre teste ad essere tagliate, oh voi che aiutate il diavolo a sussurrare». A far scattare le indagini è stato Daniele Capezzone, ex parlamentare e attuale direttore editoriale di Libero. Il giornalista ha raccontato di aver ricevuto il seguente messaggio su Instagram da Tbitbi: «Sciacquati la bocca prima di parlare del velo islamico. Attenzione, userò tutta la tua famiglia per fartelo capire. Ve lo prometto che vi faccio pagare con la malvagità ogni piccola cosa contro fede di Dio. Anche con il nucleare. Giuro su Dio».

I video inviati ai leader internazionali

Tra i bersagli di El Mahdi Tbitbi ci sarebbero anche diversi esponenti politici italiani e leader internazionali. «Fra un mese io vado, spero per sempre. Siate pronti alla guerra», scriveva in un commento Instagram il 30 novembre 2023, menzionando i profili di Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Sempre a loro, e stavolta anche a Papa Francesco, è stato poi inviato lo scorso aprile un video in cui l’uomo manifesta i suoi pensieri sulla Pasqua cristiana: «Saprete che quando comincerà l’apocalisse come c’è scritto nel Vangelo, sarete di quelli che saranno annientati, ma così tanto brutalmente che guarda…». Lo scorso agosto, il 28enne arrestato oggi a Milano avrebbe inviato un post a Netanyahu, Trump e Biden in cui rivolgeva «un perentorio comando a convertirsi all’Islam».

In copertina: L’arresto di El Mahdi Tbitbi a Milano, 11 settembre 2024 (ANSA/Polizia)

Leggi anche: