Miami, vende la sua villa in sconto a 79 milioni di dollari, poi scopre che l’acquirente è Jeff Bezos e fa causa all’agenzia immobiliare

Finirà nelle aule di tribunale la trattativa per la vendita della lussuosissima villa a Miami di Leo Kryss, fondatore di Tectoy, azienda brasiliana di elettronica e giocattoli. L’imprenditore, riferisce CBS, ha messo in vendita l’abitazione al prezzo di 85 milioni di dollari. L’agenzia immobiliare a cui si è affidato, la Douglas Elliman, ha insistito per convincerlo ad abbassare il costo a 79 milioni di euro. Kryss ha accettato e solo dopo che l’affare è andato in porto ha scoperto che l’acquirente della sua villa in Florida era Jeff Bezos, il miliardario americano fondatore di Amazon.

La trattativa e la denuncia in tribunale

In seguito alla scoperta, il magnate brasiliano ha deciso di fare causa all’agenzia immobiliare, accusata di aver omesso un particolare piuttosto rilevante della trattativa, ossia l’identità dell’acquirente, uno degli uomini più ricchi al mondo. Nel 2014, anno in cui Kryss aveva acquistato la lussuosa villa in Florida, Jeff Bezos aveva comprato la casa accanto per 68 milioni di dollari. Il fondatore di Tectoy ha quindi chiesto chiarimenti a Jay Parker, titolare dell’agenzia immobiliare, che ha negato il coinvolgimento del fondatore di Amazon nell’affare. A questo punto, Kryss si è lasciato convincere ad applicare lo sconto di 6 milioni di dollari e solo a trattativa conclusa ha scoperto che l’acquirente era proprio Bezos. L’uomo ha quindi depositato una denuncia in tribunale contro l’agenzia Douglas Elliman.

La villa

L’ormai ex villa di Leo Kryss si trova a Indian Creek, una delle località più lussuose di Miami, in Florida. L’isola su cui sorge l’abitazione è accessibile solo attraverso un ponte sorvegliato e ospita le case di numerosi vip, americani e non. L’abitazione venduta dal magnate brasiliano, ora di proprietà di Jeff Bezos, conta sette camere da letto, undici bagni, cantina, biblioteca, teatro e piscina.

