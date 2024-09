«Un abbraccio? Perché no» e le rugbyste neozelandesi abbracciano Re Carlo III – Il video

Le Black Ferns si trovano a Londra per la sfida in programma questo weekend contro l’Inghilterra. Il sovrano rompe il protocollo: «Sono stato schiacciato da una mischia»

«Un abbraccio? Perché no» e così alcune giocatrici della nazionale neozelandese di rugby hanno abbracciato Re Carlo III. Le Black Ferns, come sono soprannominate, si trovano a Londra per la sfida in programma questo weekend contro l’Inghilterra allo stadio di Twickenham. Le rugbyste hanno rivolto con timore reverenziale un desiderio al sovrano: «Noi tutte volevamo un abbraccio, ma…». Carlo ha però rotto gli indugi e ha acconsentito al gesto affettuoso. «Dovremo affrontarti…», hanno aggiunto le giocatrici in tono scherzoso. A loro ha replicato il sovrano: «Sono stato schiacciato da una mischia».

