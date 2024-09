Scontro Grillo-Conte, il garante vuole sfidare il leader in assemblea. E sfodera il “metodo Parmalat”

L’ex premier Giuseppe Conte e il fondatore del Movimento 5 stelle Beppe Grillo sono ormai ai ferri corti. Così il garante ha deciso di iniziare a muovere le sue pedine e contare chi può appoggiarlo. Secondo quanto riporta il Foglio, che ha potuto visionare il documento, Grillo ha inviato una lettera al comitato di garanzia di cui fanno parte l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi e l’ex presidente della Camera Roberto Fico. Una mossa per allertare figure storiche del movimento e presentare loro i suoi dubbi sul processo decisionale all’interno dell’assemblea costituente che inizierà a ottobre. Un antipasto della sfida legale che è in procinto di scoppiare.

Il “metodo Parmalat”

Un ritorno al passato. A quegli attacchi dal palcoscenico alle grandi società e banche in crisi come Parmalat, Monte dei Paschi di Siena e Telecom. Un modo per far valere le ragioni dei soci minori sulla dirigenza. Questo perché Grillo ora teme di essere una voce solitaria nella maggioranza contiana. Per questo ha inviato una lettera al comitato di garanzia con Fico, Raggi e Laura Bottici. A loro chiede risposte «il prima possibile» non tanto sulle questioni del nome e del logo del partito o della regola del doppio mandato, quanto sul processo decisionale che Conte ha convocato per ottobre: l’assemblea costituente. Che dovrà decidere sulle 22mila proposte avanzate dagli iscritti al movimento.

I dubbi di Grillo

Il primo dubbio di Grillo riguarda il numero degli iscritti: quanti sono e come sono stati conteggiati? Saranno loro infatti che si esprimeranno, alla fine, sulle proposte presentate in assemblea. La perplessità, o più che altro il sospetto, è che siano stati disattivati migliaia di utenti non utilizzando come criterio solo l’ultimo accesso alle votazioni sulla nuova piattaforma. La platea di votanti potrebbe essere quindi del tutto a favore dell’attuale leader del Movimento, Giuseppe Conte, e per questo sarebbe manovrabile con più facilità dall’ex premier già in aperto contrasto con Grillo. Il garante vuole insomma sapere quanti fossero gli iscritti prima della scrematura e quanti siano quelli attuali. Inoltre, tra i militanti trecento verranno estratti per partecipare ai tavoli tematici che si suddivideranno le migliaia di proposte avanzate. Come avverrà il sorteggio e chi lo farà? È un altro dubbio. E poi, chi sceglierà l’ordine di priorità delle idee sottoposte all’assemblea e come verranno suddivisi i 300 tra tutti i tavoli? Sono questioni tecniche non banali da cui deriva il futuro del Movimento. Anche perché non è ancora chiaro se ai tavoli parteciperanno consulenti politici a supporto dei militanti: una possibile supervisione contiana di cui Grillo farebbe a meno.

La strategia

Il garante vuole insomma insinuare negli ingranaggi del movimento il seme del dubbio o, addirittura, del colpo di mano: hanno già deciso tutto, vi vogliono fregare, sarebbe il sottotesto dei dubbi avanzati al Comitato di garanzia. Insomma, i 300 militanti che parteciperanno ai tavoli e tutti i votanti potrebbero essere eterodiretti dalla corrente contiana. Infatti, si domanda Grillo: chi si occuperà di fare la sintesi sulle proposte? Come si deciderà su cosa votare e su cosa no? La mossa finale arriverà in assemblea: metterà tutti gli iscritti davanti a un aut aut. O lui o Conte. L’ipotesi di una futura scissione.

Leggi anche: