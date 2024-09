I funerali di Luca Giurato nella chiesa degli Artisti di Roma, l’addio di Mara Venier e dei colleghi

Si è svolto nella Chiesa degli Artisti di Roma il funerale di Luca Giurato, volto storico di Unomattina. Il conduttore è scomparso a 84 anni, l’11 settembre, stroncato da un infarto fulminante mentre era con la moglie a Santa Margherita. «Una giornata molto triste per me», ha dichiarato Mara Venier ricordando il collega e amico. Molti i colleghi e gli amici che hanno voluto presenziare per l’ultimo saluto, nel pomeriggio di oggi, 13 settembre, e stare vicino alla moglie Daniela Vergara, anche lei giornalista. Tra questi c’è Paola Saluzzi: «Luca era una persona unica, generosa, affettuosa e corretta. Un vero amico». E poi chi l’ha accompagnato nella conduzione di Unomattina, Livia Azzariti. Oltre ai colleghi di lavoro ci sono anche personalità della politica come il senatore Pier Ferdinando Casini che lo ricorda come un «uomo di grande spontaneità». Tra i presenti anche molti curiosi e fan del giornalista. «Grandioso Luca» ha scritto su un cartello un uomo aggiungendo delle lettere a caso per richiamare le storiche gaffe che hanno reso famoso il giornalista scomparso. Un grande applauso ha accolto l’uscita del feretro. A coprire la bara è stato depositato un grande cuscino di girasoli. Il funerale è stato celebrato da don Walter Insero.

In copertina: ANSA/MASSIMO PERCOSSI Daniela Vergara La moglie di Luca Giurato fuori la chiesa di S. Maria in Montesanto dopo i funerali

