Addio a Luca Giurato. «Un infarto fulminante lo ha portato via»

Luca Giurato si è spento all’improvviso, all’età di 84 anni, per colpa di un infarto fulminante. «Eravamo a Santa Marinella, per goderci l’ultimo scorcio di estate…», conferma in lacrime all’Adnkronos la moglie Daniela Vergara. Volto storico di Unomattina, conduttore Rai e pilastro della tv italiana Giurato diventò popolare anche per via delle innumerevoli gaffe e lapsus linguae di cui si è reso protagonista, puntualmente ripresi dalla Gialappa’s Band nel programma Mai dire gol e da Striscia la notizia, con una rubrica a lui dedicata chiamata Ci avrei Giurato e in una puntata speciale intitolata Luca Giurato Show.

L’inizio con la carta stampata, poi il GR Rai e infine la tv

Figlio di Giovanni Giurato, diplomatico siciliano, aveva come nonno materno il drammaturgo e regista Giovacchino Forzano. Dopo la maturità classica al liceo Virgilio di Roma, Giurato ha iniziato la sua carriera giornalistica ventenne, a Paese Sera. Divenne professionista nel 1965 per poi firmare a La Stampa e nel 1986 alla direzione del GR1, giornale radio di Radio Rai, poi vicedirettore del TG1 fino al 1990. In tv approda da grande, nel 1992, in “A tutta stampa”, rassegna stampa all’interno del TgUno notte. Nell’autunno del 1993 conduce Domenica in, con Mara Venier. Nel 1989 e nel 1995 riceve il Premio simpatia e diventa uno dei principali conduttori di Rai 1 – Unomattina – dove rimarrà fino sino al 2008. Ad accompagnarlo in questa avventura Livia Azzariti, Paola Saluzzi, Antonella Clerici. Nel 2004-2005 ha condotto “Italia che vai” insieme a Francesca Chillemi e Guido Barlozzetti il sabato pomeriggio su Rai1, per poi tornare a Unomattina insieme a Monica Maggioni e a Eleonora Daniele. Opinionista alla 6ª edizione de L’isola dei famosi con Mara Venier e ne I raccomandati. Ha condotto nel 2009-2010 una rubrica all’interno di Unomattina Week-End. Ha partecipato al talent show di Canale 5 Let’s Dance.

Daniela e il figlio del primo matrimonio che lo ha reso nonno

Luca si era sposato in seconde nozze con la giornalista Rai Daniela Vergara. Lascia un figlio nato dal primo matrimonio con Gianna Furio. Era diventato nonno. Luca Giurato ha due fratelli, Flavio Giurato, cantautore, e Blasco Giurato, direttore della fotografia e una sorella, Claudia, che fa la geologa.

La Rai: «Uno stile inconfondibile»

«La scomparsa di Luca Giurato addolora profondamente tutta l’azienda che si stringe affettuosamente alla moglie Daniela e a tutti i suoi cari, con un sentimento di profonda riconoscenza. Perché Luca Giurato è stato un giornalista che ha incarnato al meglio – basti ricordare Unomattina, ma non solo – l’essere volto e voce del servizio pubblico, entrando nelle case degli italiani quasi come uno ‘di famiglia’, con uno stile inconfondibile, sorridente e ‘accogliente’, accompagnato da altrettanto inconfondibili simpatia, leggerezza e ironia. Doti umane e professionali che restano patrimonio prezioso del servizio pubblico». Lo scrivono in una nota i vertici della Rai.

