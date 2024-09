Veronica Ferraro sulle polemiche per il menu “ridotto” al matrimonio: «C’erano anche buffet e pizza. La pasta al pesto? Un omaggio a mio padre»

C’era la migliore amica come testimone Chiara Ferragni, c’erano Annalisa, Dargen D’Amico, Tananai, Emma, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, nella cornice splendida di Villa Semenza, a Lecco. L’influencer Veronica Ferraro e l’artista, musicista e compositore Davide Simonetta si sono sposati in rito civile con una festa sobria ed elegante. E con qualche piccola sorpresa che con tutta probabilità è passata inosservata agli ospiti ma che sui social network è diventa un caso. Come la torta scelta dagli sposi: non la classica a più piani, ma una lunga in condivisione. Ma soprattutto, è stato il menu a far alzare qualche sopracciglio (almeno a chi ha seguito l’evento da casa). Antipasto “Come a casa”: pane e mortadella. Primo piatto “La pasta di Veronica”: pasta al pesto semplice. Secondo “Le polpette di Davide”: polpette di manzo con salsa al pomodoro. Dolce “La torta di tutti”, e poi i vini. Un menu sui social giudicato minimalista, striminzito, e fin troppo semplice. L’influencer ha replicato il giorno seguente, con un messaggio conciso: «Quella pasta era un omaggio a mio papà e per me valeva più di qualsiasi piatto raffinato che potessi tranquillamente scegliere». Un messaggio ripetuto anche su Instagram dove, ha scritto pubblicando alcuni scatti delle nozze: «Non sapevo se scegliere te per tutta la vita o la pasta al pesto di mio papà. Così ho scelto entrambi». E poi aggiunge: «La scelta del menù aveva per noi un significato che va oltre tutto. E i nostri invitati avevano un ampio buffet prima e la pizza dopo, tranquilli».

Leggi anche: