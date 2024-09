Rissa durante il concerto, Perry Farrell dei Jane’s Addiction aggredisce il chitarrista Dave Navarro – Il video

Il cantante della band Jane’s Addiction, Perry Farrell, ha aggredito ieri sera, 13 settembre, il chitarrista Dave Navarro durante un loro concerto a Boston. Nei video che circolano in rete si vede il frontman del gruppo dare una spallata al musicista e aggredirlo verbalmente prima di essere fermato dagli altri musicisti sul palco. A scatenare la rissa forse degli attriti scoppiati all’interno della band per una pessima performance di Farrell in un’esibizione precedente.

La rissa

Come si può vedere nelle immagini di copertina, Farrell si avvicina con fare minaccioso contro Navarro e gli da una spallata o una gomitata in mezzo allo stupore del pubblico e dello stesso chitarrista. Il cantante poi lo affronta a muso duro, ma prima che possa accadere il peggio alcuni membri del gruppo, tra cui il bassista Eric Avery, lo fermano. Farrell prova a scappare dalla loro presa ma non ci riesce. Le luci si abbassano e il pubblico assiste incredulo alla scena. Sul palco torneranno, tra gli applausi della folla, alcuni componenti della band facendo il simbolo della pace e abbracciandosi gli uni agli altri. I Jane’s Addiction avrebbero in programma altre date del loro tour prima della sua conclusione alla metà di ottobre, ma non è ancora chiaro se proseguiranno con i concerti.

I motivi del gesto

Non è chiaro cosa possa aver causato l’aggressione partita da Perry Farrell. Il DailyMail racconta però di tensioni tra i membri durante lo show a New York della settimana precedente. Farrell si era scusato con i fan per la sua brutta performance dovuta a un’esibizione canora non memorabile. Aveva dichiarato di non essere in gran forma. Subito dopo il bassista Eric Avery aveva aggiunto su Instagram: «Non vedo l’ora di provare di nuovo questa spettacolare location sul tetto stasera. Sono ottimista, faremo meglio». Qualcosa però è andato storto, i dissidi sarebbero rimasti e Farrell ha scatenato la rissa di ieri.

