Dal futuro del Green Deal all’eredità di Gentiloni: gli appuntamenti del «Festival di Open» dedicati all’Europa

In che direzione sta andando l’Europa? Ha ragione Mario Draghi nel dire che o si cambia o si prospetta «una lunga agonia»? E ancora: che fine farà l’ambizioso progetto del Green Deal per rivoluzionare l’economia del Vecchio Continente e azzerare le emissioni? Queste sono solo alcune delle domande che saranno affrontate nel corso della seconda edizione del Festival di Open, in programma dal 20 al 22 settembre a Parma. Tre giorni di talk, interviste e dibattiti in cui non mancheranno anche occasioni di confronto sul futuro dell’Europa. Specialmente ora che Ursula von der Leyen, fresca di riconferma, è al lavoro per ultimare la composizione della nuova squadra di commissari e definire le priorità politiche dei prossimi cinque anni.

L’intervista a Paolo Gentiloni

Saranno due i momenti del Festival di Open in cui si parlerà più nel dettaglio di Europa. Il primo appuntamento è per sabato 21 settembre alle 17, quando a salire sul palco sarà Paolo Gentiloni, commissario europeo uscente all’Economia, intervistato dalla vicedirettrice di Open Sara Menafra. La presenza dell’ex premier a Parma sarà un’occasione per tirare le somme di quanto è stato fatto da Bruxelles nel corso dell’ultima legislatura, a partire dalla riforma del Patto di Stabilità, ma anche per discutere della manovra economica del governo italiano e del suo rapporto con Elly Schlein.

Il futuro del Green Deal

Il secondo appuntamento a sfondo europeo è il panel Che fine farà il Green Deal?, in programma domenica 22 settembre alle ore 11:00. Le elezioni dello scorso giugno hanno ridimensionato l’influenza dei partiti ambientalisti, che hanno deciso di entrare in maggioranza e sostenere Ursula von der Leyen proprio per scongiurare eventuali passi indietro sugli ambiziosi provvedimenti approvati nell’ultima legislatura. A questo punto Bruxelles ha una decisione da prendere: continuerà a spingere l’acceleratore sulle politiche verdi (magari approvando un nuovo programma di debito comune per finanziare tutte le misure necessarie) oppure rimetterà in discussione la strategia di sviluppo messa a punto solo pochi anni fa? Ne discuteranno sul palco di Parma Enrico Giovannini, ex ministro delle Infrastrutture durante il governo Draghi, Angelo Bonelli, deputato e portavoce di Europa Verde, e Davide Panzeri, responsabile politiche europee del think tank Ecco.

