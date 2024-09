Squid Game è copiato da un film di Bollywood? Un regista indiano trascina Netflix in tribunale

«La trama principale, i personaggi, i temi, l’umore, l’ambientazione e la sequenza degli eventi di Squid Game sono sorprendentemente simili a quelli di Luck, quante probabilità ci sono che possa essere una coincidenza?». A parlare è Soham Shah, regista indiano che tre giorni fa ha citato in giudizio Netflix per plagio. L’accusa fa riferimento a Squid Game, uscito su Netflix nel 2021 e creato da Hwang Dong-hyuk, una serie sudcoreana distopica che segue un gruppo di concorrenti a corto di soldi che lottano fino alla morte per una somma di denaro che potrebbe cambiargli la vita. Una trama avvincente che ha reso Squid Game un vero e proprio fenomeno a livello mondiale, un fenomeno da oltre 265 milioni di visualizzazioni, cosa che la rende il contenuto più cliccato nella storia della piattaforma. Luck, il film diretto da Shah, invece più che sul bisogno punta sulla fortuna, il resto effettivamente sembrerebbe simile: un gruppo di persone particolarmente fortunate, ingaggiate da un boss della malavita, mettono alla prova il loro dono con una serie di prove sulle quali dei ricchi spettatori possono scommettere. Shah ha affermato di aver scritto il film nel 2006, Hwang Dong-hyuk nel 2009, anno in cui Luck usciva nelle sale. Forse la questione sarebbe rimasta in sordina se Squid Game non avesse avuto il successo commerciale che ha avuto, un successo che, sempre secondo quanto scritto sulla denuncia presentata da Shah, avrebbe fatto sì che la serie diventasse una sorta di brand, allargato negli anni ad un reality show (Squid Game: The Challenge) e ad un sequel di prossima uscita (2025), entrambi disponibili su Netflix. Ma il dato principale è che Squid Game, secondo i calcoli di Shah, avrebbe fatto impennare il valore di mercato di Netflix fino a 900 milioni di dollari. Non si sa nulla della richiesta economica del regista di Luck, solo che vorrebbe impedire che Netflix continui a rendere disponibile lo streaming della serie. D’altra parte Netflix respinge fermamente le accuse: «Queste accuse non hanno fondamento. Squid Game è stata creata e scritta da Hwang Dong-hyuk e intendiamo difendere questo punto con fermezza». Però, c’è da considerare, andando indietro nel tempo su X, sono tanti i telespettatori che all’epoca avevano notato la somiglianza tra le due opere.

People saying squid game is a really unique show haven't watched Luck

— rish (@rish1t) September 30, 2021

I think I downloaded wrong Squid Game. pic.twitter.com/ZccIxnkE9z — Mucifer Lorningstar (@Nayzraf) September 30, 2021

