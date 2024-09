L’Udinese è in cima alla classifica di Serie A: la gioia dei tifosi sui social

C’è l’Udinese in cima alla classifica della Serie A al termine della quarta giornata di campionato. Con la vittoria per 3-2 in casa del Parma, la squadra allenata da Kosta Runjaic si trova momentaneamente in testa. La corsa verso lo Scudetto è ancora lunga, ma tanto basta per mandare al settimo cielo i tifosi bianconeri. «Salutate la capolista», commentano i supporter dell’Udinese sotto il post social in cui la loro squadra del cuore mostra il risultato finale della partita. «Primi, signori. Primi in Italia», scrive un altro. E poi ancora: «Grinta, cuore, carattere. Complimenti a tutti».

Con 10 punti in quattro giornate, l’Udinese è in testa alla classifica di Serie A con un punto di vantaggio sul Napoli, seconda classificata. Prima della vittoria in trasferta contro il Parma, la squadra friulana ha pareggiato 1-1 in casa del Bologna, ha vinto 2-1 in casa contro la Lazio e ha battuto il Como per 1-0. Se l’Udinese si trova momentaneamente in testa, il merito è senza dubbio dei ragazzi di Runjaic, ma è anche una conseguenza della partenza sotto tono di alcune favorite per lo Scudetto. L’Inter campione in carica ha racimolato appena 8 punti nelle prime quattro giornate, esattamente come la Juventus. Mentre il nuovo Milan di Fonseca si ferma ad appena 5 punti.

In copertina: Lorenzo Lucca festeggia un gol contro il Parma, 16 settembre 2024 (ANSA/Serena Campanini)

