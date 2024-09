Le reazioni davanti a Trigoria dei tifosi della As Roma dopo l’esonero di De Rossi: da «anfami» alla “calda” accoglienza per il capitano Pellegrini – I video

I tifosi della squadra di calcio As Roma non ci stanno all’esonero dell’ex allenatore Daniele De Rossi, storica bandiera della formazione giallo-rossa. Alcuni si sono dati appuntamento davanti alla sede a Trigoria per contestare le scelte societarie. Il capitano della squadra che milita in Serie A Lorenzo Pellegrini è stato fermato prima del suo ingresso mentre era in auto. «Quanti ne vogliamo mandare via?», chiedono con astio i tifosi prima di lanciare contro il veicolo un pallone. «Anfami (infami, ndr.)», gridano altri. Poi un altro da fuori il cancello richiama l’attenzione di Pellegrini prima di dirgli, facendo riferimento a quello che sarebbe il suo stipendio: «Sei milioni l’anno dalli in beneficenza». Infine, un tifoso con fare minaccioso esce dalla sua automobile e chiede, prima di andarsene, dove stia la Ceo & General Manager della Roma Lina Souloukou. Poi, davanti alla polizia, scappa. Gli animi sono caldi dopo l’esonero da tecnico di De Rossi che è anche stato capitano della Roma, dopo l’addio di Francesco Totti. Nel pomeriggio la società ha annunciato Ivan Juric come nuovo allenatore che è anche arrivato alla sede: «Spaccaje er culo miste», l’incitamento di un tifoso fuori.

