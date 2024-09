As Roma, è fatta per Juric: il tecnico croato fino a giugno dopo l’esonero di De Rossi

L’agente dell’ex ct del Torino in mattinata a Trigoria: primo allenamento previsto per le 17

Sarà Ivan Juric a sostituire Daniele De Rossi sulla panchina dell’As Roma, dopo l’esonero dell’ex capitano annunciato nelle scorse ore. L’agente dell’allenatore croato, Giuseppe Riso, è arrivato in mattinata a Trigoria per discutere con la dirigenza e la proprietà il contratto. Secondo quanto riferisce il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, firmerà un accordo fino a giugno 2025, con un’opzione per l’anno successivo in caso di qualificazione dei giallorossi alla Champions League. Juric dovrebbe dirigere il primo allenamento della squadra nel pomeriggio dalle 17.

Gli otto mesi di De Rossi in panchina

Daniele De Rossi, storica bandiera del club giallorosso, era diventato allenatore il 16 gennaio di quest’anno, in sostituzione di José Mourinho. Nel giro di pochi giorni, ha ottenuto la sua prima vittoria in campionato sulla panchina della Roma (2-1 contro il Verona) e ha strappato la qualificazione alla semifinale dell’Europa League vincendo sia la gara di andata che quella di ritorno contro il Milan. I giallorossi hanno poi chiuso la stagione al sesto posto e perso in semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. A giugno, la società ha rinnovato il contratto di De Rossi fino al 2027, ma con l’inizio della nuova stagione il clima a Trigoria cambia radicalmente. Dopo un avvio di campionato con zero vittorie in quattro partite, il tecnico giallorosso viene esonerato.

Chi è Ivan Juric

A prendere il suo posto, come detto, sarà Ivan Juric. Il tecnico croato è stato esonerato a fine stagione dal Torino, club che ha allenato dal 2021. Prima di approdare nel capoluogo piemontese, Juric è passato dalle panchine di Mantova, Crotone, Genoa e Verona.

Foto di copertina: ANSA/MICHELE MARAVIGLIA

