Maltempo in Emilia-Romagna, allerta rossa: a Rimini allagato il tribunale. Istituti chiusi a Bologna: «Evitare gli spostamenti»

È allerta meteo rossa in Emilia-Romagna. Dalla giornata di ieri, 17 settembre, il ciclone Boris che ha già fatto 21 vittime nell’Europa centro-orientale è arrivato sulla nostra Penisola. La tempesta sta colpendo nelle ultime ore gran parte dell’Italia e i fenomeni più intensi sono concentrati sulle province da Piacenza a Rimini. In Romagna piove senza tregua dalla mattina di martedì e l’allerta, passata dall’arancione alla rossa, durerà fino alla mezzanotte del 20 settembre. A Rimini le piogge hanno allagato il tribunale della città e una scuola elementare è stata evacuata. La Regione ha annunciato la chiusura delle scuole in Romagna e in tutta la città metropolitana di Bologna per domani, 19 settembre. La presidente ad interim dell’Emilia-Romagna, Irene Priolo, ha chiesto ai cittadini di «evitare al massimo tutti gli spostamenti».

La situazione

Come riferisce il Corriere, l’istituto Boschetti – Alberti di Rimini è stato evacuato per degli allagamenti nella mattinata di mercoledì 18 settembre. A Forlimpopoli, comune dell’entroterra tra Cesena e Forlì, diverse strade sono state bloccate dal livello alto raggiunto dall’acqua. La pioggia è penetrata in cantine e abitazioni al piano terra. Una situazione simile ha colpito diverse località nel Cesenatico nelle strade a ridosso dei lungomari. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di alberi e rami o per soccorsi di persone in difficoltà. Il prefetto Castrese De Rosa ha spiegato: «A Ravenna la memoria delle alluvioni è fresca. Abbiamo i gommoni pronti, a Faenza abbiamo già posizionato le idrovore. Pronti anche piani di evacuazione. La situazione è sotto controllo e non prevediamo grosse criticità ma era importante comunque farsi trovare pronti».

Sottopassi allagati e mareggiate

A Rimini le piogge hanno allagato diversi sottopassi e nel centro storico l’acqua ha invaso numerose strade. In Riviera il forte vento e l’alta marea ha creato vere e proprie mareggiate che hanno colpito le spiagge e le aree circostanti fino alle strade adiacenti agli arenili. La portata dei fiumi al momento è sotto controllo ma potrebbe aumentare non solo a causa della pioggia battente ma anche per il mare grosso. A Cesena le autorità hanno chiuso il traffico autostradale in direzione di Bologna. Il casello sarà riaperto, condizioni meteo permettendo, solo nella mattinata di giovedì 19 settembre. Nel capoluogo di regione è stata annullata la Festa dell’Unità dove avrebbe parlato il candidato presidente Michele de Pascale. Intanto, la prefettura di Ravenna fa sapere che «sono già iniziate le operazioni di evacuazione preventive nei Comuni di Castel Bolognese e Faenza per i cittadini residenti nelle aree più a rischio inondazione». Attenzione massima ponti e sottopassi della provincia e monitorati i fiumi Senio, Montone, Lamone, Ronco e Savio. In provincia domani resteranno chiusi scuole, università, impianti sportivi e biblioteche.

Le previsioni

Come riferisce il meteorologo de ilmeteo.it Lorenzo Tredici «i nubifragi saranno più probabili su Emilia Romagna e Marche e su tutta la dorsale appenninica settentrionale ma potremo avere maltempo a tratti diffuso anche sul Basso Tirreno. I quantitativi massimi di pioggia attesi nella giornata odierna sono circa 110 mm in 24 ore nelle Marche (Pesaro) e fino a 90-95 mm in Romagna (Rimini), ma localmente potrebbero esserci fenomeni anche più persistenti, specie in montagna».

In copertina: ANSA/ GIANLUCA ANGELINI I Una strada allagata a Rimini. Le forti piogge che si stanno abbattendo da ieri sulla Romagna stanno creando disagi anche nel Riminese con diverse strade allagate e il difficile deflusso dai tombini a causa delle precipitazioni, Rimini, 18 settembre 2024

