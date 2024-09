I nuovi palinsesti di Tv2000: dal cooking show al Giubileo 2025

«Quel che bolle in pentola» andrà in onda ogni mattina, uscendo dallo schema della gara di cucina. Potenziamenti anche sulla piattaforma web, per ampliare l’audience verso i più giovani

La missione di Tv2000 e Radio InBlu2000 rimane la stessa: essere «strumento di comunicazione per la Chiesa italiana», soprattutto «guidando il nostro pubblico nell’interpretazione di questo momento storico veramente complesso». È con queste parole che l’amministratore delegato Massimo Porfiri ha inaugurato la presentazione del palinsesto 2024-2025, nella sede di via Aurelia a Roma. Tante le conferme, quattro novità (tra cui un cooking show quotidiano) e la promessa di seguire passo per passo l’anno del Giubileo. Con l’ambizione, ha spiegato il direttore di Rete e dell’Informazione Vincenzo Morgante, di interloquire non solo «con il pubblico che ci segue da anni ma anche con le nuove generazioni».

La sfida conviviale a suon di padella

In questa direzione, di ampliamento della audience, vanno diverse iniziative. Tra queste i maggiori investimenti nei settori web e social sulla piattaforma mobile Play2000. Qui, oltre alla già presente libreria personalizzabile per costruirsi il proprio palinsesto, saranno trasmesse numerose dirette di eventi. Verso i giovani vanno anche i nuovi account social, da WhatsApp a TikTok. Così come l’ampliamento del palinsesto verso le forme di intrattenimento più puro.

«Quel che bolle in pentola», il nuovissimo programma condotto dalla attrice Beatrice Fazi in onda dal 23 settembre, andrà a replicare un modello ormai diffuso di trasmissione – il cooking show – non senza qualche accorgimento. Dal lunedì al venerdì alle 11, non sarà una competizione ma «un’occasione di convivialità» in cui ogni puntata sia possibilità di incontro con una diversa tradizione culinaria italiana. Ci sarà anche spazio per i telespettatori, che potranno suggerire le ricette da cucinare in studio. Il tutto condito con storie e aneddoti che ogni ospite, da personaggi più riconoscibili a persone comuni, racconteranno.

Il vecchio e il nuovo

Non solo cucina. Il mondo moderno, soprattutto nelle sue problematiche, sarà affrontato da «Terra Mater», in onda dal 29 settembre ogni domenica alle 16.15. Qui, con Carolina Di Domenico, si parlerà di ecologia e sostenibilità. In «Algoretica – Noi e l’intelligenza artificiale» condotto dal consigliere del papa Padre Paolo Benanti, Tv2000 non mancherà di sviscerare il tema dell’IA. Compito, invece, di Gennaro Ferrara in «Alle porte del Giubileo» sarà seguire l’avvicinamento al 24 dicembre 2024, quando il pontefice aprirà la Porta Santa. Accanto ai nuovi programmi, sarà rimpolpato anche il palinsesto cinematografico. Saranno disponibili più di 150 titoli: da «Exodus: dei e re» di Ridley Scott, a «Papa Francesco un uomo di parola» di Wim Wenders, fino a numerosi documentari e serie televisive.

Tra le novità, anche molte conferme. «Di buon mattino» con Grazia Serra e Giacomo Avanzi; il talk show «L’ora solare» di Paola Saluzzi; «In cammino» di Enrico Selleri; «Il mio medico» di Monica Di Loreto; il programma di approfondimento giornalistico «Di Bella sul 28» e molti altri. Tra questi anche «Il Diario di papa Francesco», condotto da Gennaro Ferrara dal lunedì al venerdì, che seguirà assiduamente il processo di avvicinamento all’Anno Santo. Rimarranno, ovviamente, anche tutti gli appuntamenti religiosi e le dirette con papa Francesco, così come le edizioni quotidiane di Tg2000.

