Niente dissing con Tony Effe, “Allucinazione collettiva” di Fedez è per Chiara Ferragni: «Un concorso di colpe» – Il video

La canzone dedicata all’ex moglie: «I nostri cazzi messi in Piazza Affari / finché magistrato non ci separi». Con un po’ di nostalgia: «Tu sei la distrazione di massa più bella che abbia mai visto»

Una canzone per Chiara Ferragni. Chi si aspettava l’ennesima puntata del dissing con Tony Effe dovrà attendere: “Allucinazione collettiva” di Fedez è dedicata all’ormai ex moglie. Anche se lei aveva chiesto di lasciare in pace «me e i miei figli». E aveva bollato l’ultima replica dell’ex marito come «un atto violento». La canzone è un continuo riferimento al divorzio e alla loro vita matrimoniale: «Dì al tuo avvocato che mi ha contestato un tentato suicidio», «Ho preso le gocce e no pezzi di vetro perché non volevi si sporcasse il tappeto». Gli attacchi alla moglie riguardano questioni aperte anche in tribunale: «I nostri cazzi messi in Piazza Affari / finché magistrato non ci separi».

E fanno riferimento anche alle storiche liti tra i due: «Ricordi Sanremo? Si è tinta di nero per una vicenda di cronaca rosa / Tu che mi butti fuori di casa e io che butto il blister del Prozac». C’è anche un richiamo alle amicizie di Ferragni, che hanno spesso portato a liti tra i due: «I tuoi amici sono parassiti, io odiavo loro ma amavo te». Mentre l’unico momento di serenità è il ricordo dei figli: «Eppure lo so che mi hai donato le cose più belle che ho». Poi gli ultimi versi: «Abbiamo vinto un concorso di colpe», «Sbagli a dire che non ho mai amato / per te avrei ucciso / ma tu mi hai fermato». E infine: «Tu sei la distrazione di massa più bella che abbia mai visto».

Il dissing con Tony Effe

La lite con Tony Effe è iniziata i 17 settembre con «La Chiara dice che mi adora». A cui l’ex marito di Ferragni replica con “L’infanzia difficile di un benestante”. Due giorni dopo la controreplica di Tony Effe con “Chiara”, con quell’«Hai fatto i figli solo per postarli» che ha fatto arrabbiare ancora di più Fedez. Che ha risposto: «Con te Chiara ha fatto solo beneficienza». Poi l’uscita del singolo. In attesa della prossima replica.

Leggi anche: