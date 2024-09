Imane Khelif sbarca a Milano (sulle note di Toto Cotugno). Sfilerà alla Fashion Week?

Sorride, di più, raggiante: Imane Khelif è a Milano. La pugile campionessa olimpica nella sua categoria è arrivata nelle scorse ore nel capoluogo lombardo in occasione della Fashion Week. L’atleta divenuta particolarmente nota durante le Olimpiadi di Parigi per l’incontro con Angela Carini dal quale l’italiana si è ritirata per essere stata colpita troppo forte dall’algerina. Il match era stato preceduto da feroci polemiche sulla sessualità di Imane Khelif, da alcuni ritenuta una donna trans a causa dei suoi alti livelli di testosterone. Khelif ha comunque gareggiato nella categoria femminile, visto che i suoi livelli ormonali rientrano in quelli ammessi dal Comitato olimpico internazionale. Con annesse polemiche a non finire, in Italia e non solo.

Le polemiche false: «Imane Khelif trans»

Nelle storie pubblicate su Instagram, la pugile algerina ha dato conto per immagini del suo viaggio verso l’Italia. La colonna sonora? L’Italiano di Toto Cotugno suonato al mandolino. Seguono i video in cui Khelif appare con un outfit total white: cappellino, maglietta e camicia. Questa volta la fiera passeggiata è accompagnata da Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri. Secondo indiscrezioni citate da Ansa, Khelif potrebbe partecipare a una sfilata nel corso della Fashion Week meneghina. Nonostante le Olimpiadi si siano concluse da ormai oltre un mese, Khelif continua a essere oggetto di disinformazione sui social: la si può vedere privata delle sue medaglie, ritratta come un uomo a torso nudo, o ancora sulla copertina dell’inesistente Vogue Algeria. Saranno le prossime ore a svelare se Imane Khelif prenderà effettivamente parte a qualche evento blasonato (o meno) della settimana della moda di Milano.

Leggi anche: