Israele lancia «un’ampia» operazione sul Sud del Libano. Il portavoce militare: «Sono in volo decine di aerei da guerra»

Raid sulle postazioni di Hezbollah. Intanto, Tel Aviv ha annunciato nuove restrizioni per i suoi cittadini a Haifa, in Galilea e nel Golan

Il Sud del Libano è sotto attacco. «Decine» di aerei da guerra israeliani hanno avviato «ampi» raid contro presunte postazioni di Hezbollah. Lo afferma il portavoce delle forze armate israeliane, Daniel Hagari, che parla di «decine di aerei dell’aeronautica» coinvolti nell’operazione. L’iniziativa militare sarebbe partita dopo che Tel Aviv avrebbe individuato «i preparativi di Hezbollah per colpire in territorio israeliano». Intanto, l’esercito dello Stato ebraico ha imposto nuove restrizioni ai civili a Haifa, in Galilea e nel Golan «per la situazione attuale». Le restrizioni, riporta l’Ansa, includono «la riduzione degli assembramenti sia al chiuso che all’aperto e lo svolgimento di attività didattiche nei pressi dei rifugi».

