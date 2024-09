Che succede a Michael Jordan? La foto della leggenda del basket con gli occhi gialli che inquieta i fan

L’ex campione dell’Nba è stato immortalato allo stadio di Montecarlo per la sfida Monaco-Barcellona. E non è apparso esattamente in piena forma

«Ma Michael Jordan ha l’itterizia?». I fan se lo chiedono dall’ultima sua apparizione giovedì 19 settembre sugli spalti del Louis II per Monaco-Barcellona di Champions. Una foto infatti ritrae l’ex campione Nba, 61 anni, con un forte ingiallimento della sclera. L’ittero è un disturbo che causa una modifica del colore della “parte bianca” dell’occhio fino al colore giallo. Il campione è stato immortalato, insieme alla moglie, con un cappellino nero e maglietta abbinata, ma a colpire i fan è stato proprio quel dettaglio: «Troppo gialla… Potrebbe avere qualche problema», «Il suo fegato non sembra essere in ottime condizioni», «Gli occhi così gialli non dovrebbero essere ignorati, sono sintomo di qualcosa che non va», scrivono diversi utenti sui social. L’ittero può essere un campanello di allarme che qualcosa nel nostro corpo sta succedendo, tuttavia non sono seguite ulteriori informazioni.

