Monaco di Baviera, in alto i boccali: inizia l’Oktoberfest, ma il regime di sicurezza sarà il più rigido di sempre

Dalle 9 del mattino di oggi, sabato 21 settembre, alla sera del 6 ottobre. È ufficialmente iniziata l’edizione numero 189 nella storia dell’Oktoberfest, con il tradizionale “collegamento” di un rubinetto nel primo barile di birra da parte del primo cittadino della città di Monaco di Baviera. L’evento, una delle maggiori calamite per il turismo nella Germania meridionale, si trascina però dietro anche la paura. Solo nell’ultimo mese si sono susseguiti numerosi attacchi ai civili, dal festival di Solingen a Siegen fino alle esplosioni vicine ai locali di Colonia, e non solo. Una situazione di tensione che ha forzato la mano al governo di Olaf Scholz. Il cancelliere ha infatti disposto la sospensione temporanea della libera circolazione nell’area Schengen dal 16 settembre. E ora, per l’Oktoberfest, è previsto un regime di sicurezza ancora più rigido del solito.

Un festival da record

Il festival si terrà in 18 i tendoni del quartiere Theresienwiese, nel cuore di Monaco. Sono poco più di due settimane (per la precisione 16 giorni), in cui la capitale della Baviera diventerà un vero e proprio polo di attrazione per tutti gli amanti della birra. Ma anche per chi vorrà fare una semplice esperienza culturale, alla scoperta dell’area pedemontana del sud tedesco. Sono attesi circa 400mila visitatori giornalieri, cifra che porterebbe – se rispettata – il totale di presenze a oltre 6 milioni. Numeri che non si raggiungevano all’Oktoberfest dagli anni Ottanta del secolo scorso. Ovviamente, tanti visitatori significano introiti per la regione. I prezzi della birra non sono bassissimi (in media tra i 13,60 e i 15,30 euro al litro), e anzi rispetto alla passata edizione sono aumentati del 4%. Nel 2019, ultimo evento prima della sospensione biennale causa covid, il prezzo medio era stato di 11 euro.

Agenti e metal detector

Poi, appunto, c’è il tema sicurezza. Per la prima volta, il governo della Baviera ha disposto che ai vari ingressi per la fiera siano presenti dei metal detector. Per le strade del quartiere dedicato all’Oktoberfest saranno dispiegati oltre 600 agenti di polizia e 1.500 addetti alla sicurezza cittadina. Un numero elevatissimo per avere occhi ovunque in caso di emergenza. E, ovviamente, per tentare di smaltire il più rapidamente possibile le lunghe code che si formerebbero per passare i controlli. L’ombra dell’attacco terroristico al festival di Solingen, che ha causato tre morti e otto feriti, mantiene all’erta le forze dell’ordine. E il timore che possa accadere costringe a prendere contromisure, per la prima volta nella quasi bisecolare storia dell’Oktoberfest.

