Caos Roma, protesta della Curva allo Stadio Olimpico: sciopero dei tifosi durante la partita contro l’Udinese – Il video

Ancora proteste in casa Roma per l’esonero dell’ex allenatore Daniele De Rossi. Le contestazioni contro la società dalla sede di Trigoria si sono spostate agli spalti della curva in occasione della partita di casa contro l’Udinese di oggi, 22 settembre, in programma alle 18. «Chi ama la Roma entra mezz’ora dopo», uno degli striscioni esibiti fuori dallo Stadio Olimpico. I tifosi entreranno a partita in corso: spalti vuoti per i primi 30 minuti regolamentari. La protesta della Curva Sud potrebbe estendersi anche ad altri settori dello stadio, mentre i Roma Club hanno annunciato che per tutto il primo tempo non esporranno striscioni. Per il clima di tensione che era seguito all’esonero di De Rossi si era dimessa la dirigente greca Lina Souloukou che era stata anche vittima di minacce da parte di alcuni tifosi.

“Whoever loves Roma comes in the stadium 30 minutes late”



Roma fans are NOT happy about the club sacking De Rossi



📸 @LAROMA24 pic.twitter.com/Mru61l3ioo

— Italian Football TV (@IFTVofficial) September 22, 2024

La nota della società dopo le dimissioni di Souloukou

La società ha contestualmente pubblicato un comunicato in seguito alle dimissioni dell’amministratrice delegata: «L’As Roma comunica che l’amministratore delegato Lina Souloukou ha rassegnato le dimissioni. Ringraziamo Lina per la sua dedizione in una fase particolarmente critica per il Club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali. La proprietà resta pienamente concentrata sulla crescita e sul successo della Roma, con una costante attenzione ai valori che rendono la nostra squadra così speciale».

In copertina: ANSA/GIUSEPPE LAMI I Tifosi della Roma durante la partita contro l’Udinese, 22 settembre 2024

