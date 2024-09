È morta a 56 anni la zia di Jannik Sinner: le aveva dedicato la vittoria agli US Open

Lutto per il numero 1 del tennis mondiale Jannik Sinner. È morta a 56 anni la zia Margith Rauchegger, a cui il campione altoatesino aveva dedicato un pensiero dopo la vittoria agli Us Open. La sorella della madre Siglinde si è spenta dopo una grave malattia. La famiglia lo ha comunicato con un necrologio in tedesco: «Vorremmo che tu sapessi quanto eri preziosa», si legge. «Margith si è addormentata per sempre nella sua amata casa».

Il messaggio agli Us Open

Nel discorso tenuto subito dopo il trionfo agli Us Open di New York nella finale contro Taylor Fritz, Sinner ha voluto fare una dedica speciale alla zia: «Io amo il tennis, mi sono allenato tanto per questi palcoscenici, ma oltre il campo c’è una vita e voglio dedicare questo titolo a mia zia», ha detto il campione altoatesino, spiegando che il suo pensiero va a lei «perché non sta bene e non so per quanto ancora rimarrà nella mia vita. Ed è bellissimo dividere con lei questo momento, è stata una persona importante per me. Vorrei tanto vederla stare meglio. Auguro a tutti la salute, anche se è un augurio che non si può fare sempre».

