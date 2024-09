Le teorie infondate del presunto “ex CEO Pfizer” sul complotto dei vaccini creati per farci ammalare

Mike Yeandon non ha ricoperto il ruolo di “CEO” per la Pfizer, dove non collabora più dal 2011

Ritroviamo in diverse condivisioni Facebook un personaggio a noi già noto: l’ex direttore di Pfizer fino al 2011, il dottor Mike Yeadon. Di questo personaggio – molto apprezzato nel mondo cospirazionista e No vax – avevamo già trattato qui e qui. Se in precedenza rispondevamo alle sue congetture in merito al negazionismo del SARS-CoV-2, ora l’oggetto dell’analisi è un suo intervento pubblico in cui sostiene che i vaccini sarebbero progettati allo scopo di farci ammalare.

Per chi ha fretta:

Un presunto esperto che ha abbandonato Pfizer dieci anni prima della produzione dei vaccini Covid afferma che questi siano stati creati apposta per farci ammalare.

Nella clip in oggetto le tesi vengono sostenute solo dal principio di autorità.

D’altro canto non esistono studi seri che dimostrino l’esistenza di un complotto del genere.

Analisi

Le condivisioni in oggetto riportano alcuni punti dell’intervento di Yeadon, dove sostiene questo presunto complotto dei vaccini Covid, la cui esistenza sarebbe finalizzata allo scopo di farci ammalare:

Nessuna persona è stata ritenuta responsabile per questi crimini contro l’umanità

“[I “vaccini” anti-Covid basati sull’mRNA] sono stati progettati, intenzionalmente, per danneggiare, mutilare e uccidere e per ridurre la fertilità umana”.

L’ex vicepresidente della Pfizer, il dottor Mike Yeadon, parla fuori dal Parlamento del Regno Unito

( Fino al 2011, è stato capo scienziato e vicepresidente della divisione di ricerca sulle allergie e sulle vie respiratorie della società farmaceutica Pfizer , ed è il co-fondatore ed ex CEO della società )

Vaccini Covid creati farci ammalare?

Dalla trascrizione del discorso di Yeadon riguardo ai vaccini creati per farci ammalare non emergono maggiori riferimenti. Dobbiamo credere alle sue parole perché «se mi seguite saprete che ho lavorato per più di 30 anni (0:05) nella ricerca, nell’industria farmaceutica e biotecnica», ha affermato. Ma il principio di autorità nella scienza lascia sempre il tempo che trova. Nella nostra analisi precedente mostravamo inoltre, che Yeadon è stato un dipendente di Pfizer (e non il suo “CEO”) fino al 2011. Da allora non ha più avuto rapporti con l’azienda. Durante la pandemia ha sorpreso gli stessi colleghi cominciando a fare una serie di pericolose affermazioni contro i vaccini Covid e negazioniste del Sars-Cov-2.

Su sicurezza ed efficacia dei vaccini elenchiamo di seguito una parte delle nostre analisi precedenti, con riferimenti a esperti, che a loro volta si basano sui migliori studi in merito, non soltanto sul titolo di studio e grado di successo accademico:

Conclusioni

La teoria del complotto sui vaccini Covid realizzati per farci ammalare non può reggersi sulla base della clip in oggetto, perché il principio di autorità non ha alcun valore. Del resto non esistono studi seri che possano portare a conclusioni simili.

